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У селі на Волині завдяки децентралізації з'явилась зааcфальтована дорога. ВІДЕО

У селі на Волині завдяки децентралізації з'явилась зааcфальтована дорога. ВІДЕО
У селі Острівок, яке межує з містом Володимиром-Волинським завдяки децентралізації почала з'являтись зааcфальтована дорога.

Незважаючи на близькість розсташування, транспортне сполучення було складним: люди добиралися пішки стежкою через болото, - інформує 12 канал.

Старші люди кажуть, що дороги тут не було споконвіку. Два роки тому Острівок приєдналося до Зимнівської об’єднаної територіальної громади. З того часу тут збудували першу дорогу в селі. На більш як півтора кілометра полотна витратили два мільйони гривень.

В планах керівництва ОТГ заасфальтувати ще дві дороги в селі Острівок та зробити тут вуличне освітлення. На ці справи вже закладені гроші.


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Теги: децентралізація, дорога
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