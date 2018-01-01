У селі на Волині завдяки децентралізації з'явилась зааcфальтована дорога. ВІДЕО
09 березень, 18:23
У селі Острівок, яке межує з містом Володимиром-Волинським завдяки децентралізації почала з'являтись зааcфальтована дорога.
Незважаючи на близькість розсташування, транспортне сполучення було складним: люди добиралися пішки стежкою через болото, - інформує 12 канал.
Старші люди кажуть, що дороги тут не було споконвіку. Два роки тому Острівок приєдналося до Зимнівської об’єднаної територіальної громади. З того часу тут збудували першу дорогу в селі. На більш як півтора кілометра полотна витратили два мільйони гривень.
В планах керівництва ОТГ заасфальтувати ще дві дороги в селі Острівок та зробити тут вуличне освітлення. На ці справи вже закладені гроші.
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Незважаючи на близькість розсташування, транспортне сполучення було складним: люди добиралися пішки стежкою через болото, - інформує 12 канал.
Старші люди кажуть, що дороги тут не було споконвіку. Два роки тому Острівок приєдналося до Зимнівської об’єднаної територіальної громади. З того часу тут збудували першу дорогу в селі. На більш як півтора кілометра полотна витратили два мільйони гривень.
В планах керівництва ОТГ заасфальтувати ще дві дороги в селі Острівок та зробити тут вуличне освітлення. На ці справи вже закладені гроші.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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