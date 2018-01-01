Волинянин, який вистрілив собі в голову, помер





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.



Так, чоловік 35-річний чоловік, який здійснив постріл у щелепно-лицьову ділянку голови, помер у ніч на 14 березня в реанімаційному відділенні лікарні.



Нагадаємо, волинянин

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканець Маневицького району, який намагався накласти на себе руки, помер.Про цестало відомо з власних джерел.Так, чоловік 35-річний чоловік, який здійснив постріл у щелепно-лицьову ділянку голови, помер у ніч на 14 березня в реанімаційному відділенні лікарні.Нагадаємо, волинянин вистрілив собі у голову з незареєстрованої рушниці. Потерпілого в тяжкому стані госпіталізували у відділення реанімації Маневицької центральної районної лікарні.

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