Волинянин, який вистрілив собі в голову, помер
Сьогодні, 09:21
Мешканець Маневицького району, який намагався накласти на себе руки, помер.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Так, чоловік 35-річний чоловік, який здійснив постріл у щелепно-лицьову ділянку голови, помер у ніч на 14 березня в реанімаційному відділенні лікарні.
Нагадаємо, волинянин вистрілив собі у голову з незареєстрованої рушниці. Потерпілого в тяжкому стані госпіталізували у відділення реанімації Маневицької центральної районної лікарні.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Так, чоловік 35-річний чоловік, який здійснив постріл у щелепно-лицьову ділянку голови, помер у ніч на 14 березня в реанімаційному відділенні лікарні.
Нагадаємо, волинянин вистрілив собі у голову з незареєстрованої рушниці. Потерпілого в тяжкому стані госпіталізували у відділення реанімації Маневицької центральної районної лікарні.
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