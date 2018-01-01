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Били і катували: під Луцьком у підвалі утримували двох заручників, – ЗМІ

Били і катували: під Луцьком у підвалі утримували двох заручників, – ЗМІ
У селі Забороль Луцького району в підвалі будинку утримували двох чоловіків 30 і 25 років.

Заручників жорстоко били та катували, вимагаючи грошей. Спецпризначенці звільнили бідолах з полону надвечір 17 березня, – пишуть Волинські новини.

Відповідно до попередньої інформації, чоловіки займались добуванням та продажем криптовалюти, тому й стали жертвами зловмисників, які хотіли «по-легкому» здобути грошей.

Над чоловіками жорстоко знущалися. Особливо постраждав 25-річний чоловік, на ньому, зі слів лікарів, «немає живого місця». Нині потерпілі перебувають в Луцькій міській клінічній лікарні, їх охороняють силовики.

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Теги: заручники, побиття
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