Били і катували: під Луцьком у підвалі утримували двох заручників, – ЗМІ
Сьогодні, 09:08
У селі Забороль Луцького району в підвалі будинку утримували двох чоловіків 30 і 25 років.
Заручників жорстоко били та катували, вимагаючи грошей. Спецпризначенці звільнили бідолах з полону надвечір 17 березня, – пишуть Волинські новини.
Відповідно до попередньої інформації, чоловіки займались добуванням та продажем криптовалюти, тому й стали жертвами зловмисників, які хотіли «по-легкому» здобути грошей.
Над чоловіками жорстоко знущалися. Особливо постраждав 25-річний чоловік, на ньому, зі слів лікарів, «немає живого місця». Нині потерпілі перебувають в Луцькій міській клінічній лікарні, їх охороняють силовики.
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Заручників жорстоко били та катували, вимагаючи грошей. Спецпризначенці звільнили бідолах з полону надвечір 17 березня, – пишуть Волинські новини.
Відповідно до попередньої інформації, чоловіки займались добуванням та продажем криптовалюти, тому й стали жертвами зловмисників, які хотіли «по-легкому» здобути грошей.
Над чоловіками жорстоко знущалися. Особливо постраждав 25-річний чоловік, на ньому, зі слів лікарів, «немає живого місця». Нині потерпілі перебувають в Луцькій міській клінічній лікарні, їх охороняють силовики.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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