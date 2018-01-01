Суд залишив під вартою трьох «заборольських розбійників». Одного відправив додому





Відповідні рішення ухвалив суддя Луцького міськрайонного суду Андрій Подзіров.



Нагадаємо, 19 березня стало відомо, що четверо звинувачених



Представники прокуратури та поліції просили в суду призначити звинуваченим тримання під вартою протягом 60 діб. Мовляв, вони можуть чинити тиск на свідків, знищити докази. До того ж серед них є й такі, які раніше притягувалися до кримінальної відповідальності. Приміром, один з підозрюваних у 2017 році отримав два роки умовно.



До слова, усіх затриманих звинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 289, ч. 2 ст. 187, ч. 3 ст. 189, ч. 2 ст. 185 КК України.



Захисник звинувачених просив у суду пом'якшити рішення та призначити домашній арешт.



Однак суддя Подзіров відхилив три прохання та залишив трьох чоловіків під вартою на 60 діб.



Ще одного відправив під домашній арешт. Однак у суді йому вручили підозру у звинувачені по іншій статті та відправили в ізолятор.



У прокуратурі Волині повідомили, що рішення про домашній арешт оскаржуватимуть та вимагатимуть тримання під вартою на 60 діб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Трьох чоловіків, яких затримали 18 березня в селі Забороль за звинуваченнями у злочинах, передбачених 5-ма статтями ККУ, залишили під вартою на 60 діб. Ще одного відпустили під домашній арешт.Відповідні рішення ухвалив суддя Луцького міськрайонного судуНагадаємо, 19 березня стало відомо, що четверо звинувачених утримували двох мешканців Луцька в підвалі у селі Забороль Луцького району, вимагаючи у них передати у власність автомобіль, квартиру, 5000 доларів США та «ферму біткоїнів». Правоохоронці з’ясували, що правопорушники причетні також до вчинення щодо потерпілих розбійного нападу, вимагання, а також незаконного заволодіння транспортним засобом.Представники прокуратури та поліції просили в суду призначити звинуваченим тримання під вартою протягом 60 діб. Мовляв, вони можуть чинити тиск на свідків, знищити докази. До того ж серед них є й такі, які раніше притягувалися до кримінальної відповідальності. Приміром, один з підозрюваних у 2017 році отримав два роки умовно.До слова, усіх затриманих звинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 289, ч. 2 ст. 187, ч. 3 ст. 189, ч. 2 ст. 185 КК України.Захисник звинувачених просив у суду пом'якшити рішення та призначити домашній арешт.Однак суддя Подзіров відхилив три прохання та залишив трьох чоловіків під вартою на 60 діб.Ще одного відправив під домашній арешт. Однак у суді йому вручили підозру у звинувачені по іншій статті та відправили в ізолятор.У прокуратурі Волині повідомили, що рішення про домашній арешт оскаржуватимуть та вимагатимуть тримання під вартою на 60 діб.

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