У Луцьку зник дідусь. ФОТО

У Луцьку вчора, 3 червня, пішов з дому та не повернувся 69-річнийПроповідомив син зниклогоВідомо, що чоловік 1949 року народження. Він пішов з будинку на вулиці Степана Кривенького, де проживає, та зник.Дідусь може мати проблеми з пам’яттю.Усіх, кому відома будь-яка інформація про місцезнаходження дідуся, його син просить повідомити за телефонами: 066 762 29 72 або 097 722 21 74.