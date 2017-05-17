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У Луцьку зник дідусь. ФОТО

У Луцьку зник дідусь. ФОТО
У Луцьку вчора, 3 червня, пішов з дому та не повернувся 69-річний Петро Капітан.

Про Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив син зниклого Сергій Капітан.

Відомо, що чоловік 1949 року народження. Він пішов з будинку на вулиці Степана Кривенького, де проживає, та зник.

Дідусь може мати проблеми з пам’яттю.

Усіх, кому відома будь-яка інформація про місцезнаходження дідуся, його син просить повідомити за телефонами: 066 762 29 72 або 097 722 21 74.

У Луцьку зник дідусь. ФОТО
У Луцьку зник дідусь. ФОТО

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Теги: зникнення, Луцьк, дідусь
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