вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку — аварія. ФОТО

У Луцьку — аварія. ФОТО
У Луцьку, на проспекті Волі зіткнулися два автомобілі — «швидка» та легковик.

ДТП трапилася поблизу гімназії №4.

Карета «швидкої» — Volkswagen T4 — зупинилася на пішохідному переході, щоб пропустити людей.

Ззаду у мікроавтобус в'їхав легковик Peugeot 308, який, ймовірно, не розрахував безпечної відстані.

Автомобілі зазнали незначних механічних ушкоджень.

На місці працює патрульна поліція. Наразі вирішують питання щодо європротоколу.

Рух проспектом Волі — ускладнений.
У Луцьку — аварія. ФОТО
У Луцьку — аварія. ФОТО
У Луцьку — аварія. ФОТО
У Луцьку — аварія. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, Луцьк, Волі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Це не машина швидкої. Це звичайна лікарняна машина. Ідентефікатор рожищенської швидкої - "13-номер машини". Такої наліпки нема.
Відповісти
Вибір редактора
«В традиціях російсько-сепаратистської підлоти», – 14 бригада про відео з полоненими волинянами
На Волині виявили російські вагони з вугіллям. ФОТО. ВІДЕО
Перший день літа у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку знесли «незаконні» гаражі
Сьогодні, 14:50
Волинян, які шарпали та штовхали поліцейських, можуть «посадити». ФОТО
Сьогодні, 14:30
У Луцьку — аварія. ФОТО
Сьогодні, 14:16
Волинянин прийшов на роботу і помер
Сьогодні, 14:08
У Володимирі-Волинському з автомобіля «зняли» два акумулятори
Сьогодні, 13:50
Схожі новини
У центрі Луцька аварія: ВАЗ врізався в Audi У центрі Луцька аварія: ВАЗ врізався в Audi
09 серпень, 2017, 13:21
У Луцьку п'яний водій розтрощив корпус власного авто. ФОТО У Луцьку п'яний водій розтрощив корпус власного авто. ФОТО
03 червень, 19:23
У Луцьку водій на Audi втаранився у паркан. ФОТО У Луцьку водій на Audi втаранився у паркан. ФОТО
31 травень, 11:40
У Луцьку легковик влетів у мотоцикл: постраждали троє У Луцьку легковик влетів у мотоцикл: постраждали троє
29 травень, 11:54
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянину «світить» 3 роки тюрми за крадіжку кабелю
Сьогодні, 15:09
 0
На Чернігівщині застрелився відомий режисер
Сьогодні, 15:01
 0
У Луцьку між Дубнівською та Глушець хочуть зводити житловий квартал
Сьогодні, 14:54
 0
У Луцьку знесли «незаконні» гаражі
Сьогодні, 14:50
 0
Волинян, які шарпали та штовхали поліцейських, можуть «посадити». ФОТО
Сьогодні, 14:30
 0
Медіа
відео
1/8