У Луцьку — аварія. ФОТО
Сьогодні, 14:16
У Луцьку, на проспекті Волі зіткнулися два автомобілі — «швидка» та легковик.
ДТП трапилася поблизу гімназії №4.
Карета «швидкої» — Volkswagen T4 — зупинилася на пішохідному переході, щоб пропустити людей.
Ззаду у мікроавтобус в'їхав легковик Peugeot 308, який, ймовірно, не розрахував безпечної відстані.
Автомобілі зазнали незначних механічних ушкоджень.
На місці працює патрульна поліція. Наразі вирішують питання щодо європротоколу.
Рух проспектом Волі — ускладнений.
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ДТП трапилася поблизу гімназії №4.
Карета «швидкої» — Volkswagen T4 — зупинилася на пішохідному переході, щоб пропустити людей.
Ззаду у мікроавтобус в'їхав легковик Peugeot 308, який, ймовірно, не розрахував безпечної відстані.
Автомобілі зазнали незначних механічних ушкоджень.
На місці працює патрульна поліція. Наразі вирішують питання щодо європротоколу.
Рух проспектом Волі — ускладнений.
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Коментарі 1
Це не машина швидкої. Це звичайна лікарняна машина. Ідентефікатор рожищенської швидкої - "13-номер машини". Такої наліпки нема.
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