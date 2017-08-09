У Луцьку — аварія. ФОТО





ДТП трапилася поблизу гімназії №4.



Карета «швидкої» — Volkswagen T4 — зупинилася на пішохідному переході, щоб пропустити людей.



Ззаду у мікроавтобус в'їхав легковик Peugeot 308, який, ймовірно, не розрахував безпечної відстані.



Автомобілі зазнали незначних механічних ушкоджень.



На місці працює патрульна поліція. Наразі вирішують питання щодо європротоколу.



Рух проспектом Волі — ускладнений.



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