У Луцьку перестали їздити маршрутки №4





Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів виконувач обов’язків начальника управління транспорту та зв’язку Олександр Середа.



«Підприємець Любов Зарецька написала заяву на відмову. У перевізника немає необхідних транспортних засобів, аби забезпечити перевезення», - зауважив Олександр Середа.



Відтак, у місті обіцяють оголосити конкурс на перевезення пасажирів за маршрутом №4.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку перевізник відмовився від маршруту №4.Про це у коментарірозповів виконувач обов’язків начальника управління транспорту та зв’язку«Підприємець Любов Зарецька написала заяву на відмову. У перевізника немає необхідних транспортних засобів, аби забезпечити перевезення», - зауважив Олександр Середа.Відтак, у місті обіцяють оголосити конкурс на перевезення пасажирів за маршрутом №4.

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