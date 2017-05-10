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У Луцьку перестали їздити маршрутки №4

У Луцьку перестали їздити маршрутки №4
У Луцьку перевізник відмовився від маршруту №4.

Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів виконувач обов’язків начальника управління транспорту та зв’язку Олександр Середа.

«Підприємець Любов Зарецька написала заяву на відмову. У перевізника немає необхідних транспортних засобів, аби забезпечити перевезення», - зауважив Олександр Середа.

Відтак, у місті обіцяють оголосити конкурс на перевезення пасажирів за маршрутом №4.

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Теги: маршрутки, Луцьк, Олександр Середа
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Коментарі 2
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Напевно її тариф в 5 грн. не підходить. Треба повернути до 4 грн.
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І то - все, що може міська рада? А ОШТРАФУВАТИ за невиконання договору її так, щоб віддавала гроші з рік, слабо? Нахабний шантаж з боку перевізника в розгар дачного сезону, 8 грн. хоче, як свякі Суховолі, брати до дач!
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