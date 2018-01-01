Волинські села у період Першої світової війни. ФОТО

Польська піхота. Село Вовчицьк, 1915 р.

Польська піхота. Село Вовчицьк, 1915 р.

Польська піхота. Село Вовчицьк, 1915 р.

Польська піхота. Село Вовчицьк, 1915 р.

Польська піхота. Село Вовчицьк, 1915 р.

Польська піхота. Село Троянівка, 1915 р.

Спалені хати. Село Троянівка, 1915 р.

З історії відомо, що Маневиччина в роки Першої світової війни була, як то кажуть, в епіцентрі подій. Не дарма, за останні кілька років на базі Маневицького краєзнавчого музею відбувалась міжнародні конференції, присвяченій цій тематиці. Окрім того проходило вшанування солдат різних армій, які знайшли свій останній притулок на маневицькій землі.Сьогоднішня наша знахідка переносить в часі на сто років назад в села Маневицького району – Вовчицьк та Троянівка (раніше була містечком). На представлених фотографіях, які належать невідомому польському фотографу, можемо роздивитись, як виглядали типові волинські села в роки Першої світової війни.До речі, в 2015 році експедиція волонтерів ДП «Волинські старожитності» виявила велике поховання в районі сіл Костюхнівка і Лісове. Також завдяки місцевому священику з села Комарово поховання приїжджого з Росії, який помер у військовому госпіталі. Ці могили датуються 1915 роком.В одному із тогочасних інтерв’ю відомий, волинський археолог, викладач СНУ імені Лесі Українки, зазначив, що на початку вересня 1915 р. на Волинь прибули польські легіони у складі австрійсько-угорської армії і від 17 вересня до 10 жовтня тривали запеклі бої поляків з російськими військами в районі сіл Троянівка-Колки та Велика Медвежка.Напевно саме тоді були зроблені, представлені світлини з Маневиччини.Текст:Джерело фото: Онлайн-бібліотека polona.pl