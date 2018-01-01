вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинські села у період Першої світової війни. ФОТО

Волинські села у період Першої світової війни. ФОТО
З історії відомо, що Маневиччина в роки Першої світової війни була, як то кажуть, в епіцентрі подій. Не дарма, за останні кілька років на базі Маневицького краєзнавчого музею відбувалась міжнародні конференції, присвяченій цій тематиці. Окрім того проходило вшанування солдат різних армій, які знайшли свій останній притулок на маневицькій землі.

Сьогоднішня наша знахідка переносить в часі на сто років назад в села Маневицького району – Вовчицьк та Троянівка (раніше була містечком). На представлених фотографіях, які належать невідомому польському фотографу, можемо роздивитись, як виглядали типові волинські села в роки Першої світової війни.

До речі, в 2015 році експедиція волонтерів ДП «Волинські старожитності» виявила велике поховання в районі сіл Костюхнівка і Лісове. Також завдяки місцевому священику з села Комарово поховання приїжджого з Росії, який помер у військовому госпіталі. Ці могили датуються 1915 роком.

В одному із тогочасних інтерв’ю відомий Олексій Златогорський, волинський археолог, викладач СНУ імені Лесі Українки, зазначив, що на початку вересня 1915 р. на Волинь прибули польські легіони у складі австрійсько-угорської армії і від 17 вересня до 10 жовтня тривали запеклі бої поляків з російськими військами в районі сіл Троянівка-Колки та Велика Медвежка.
Напевно саме тоді були зроблені, представлені світлини з Маневиччини.

Текст: Тетяна Яцечко-Блаженко

Джерело фото: Онлайн-бібліотека polona.pl
Польська піхота. Село Вовчицьк, 1915 р.
Польська піхота. Село Вовчицьк, 1915 р.
Польська піхота. Село Вовчицьк, 1915 р.
Польська піхота. Село Вовчицьк, 1915 р.
Польська піхота. Село Вовчицьк, 1915 р.
Польська піхота. Село Вовчицьк, 1915 р.
Польська піхота. Село Вовчицьк, 1915 р.
Польська піхота. Село Вовчицьк, 1915 р.
Польська піхота. Село Вовчицьк, 1915 р.
Польська піхота. Село Вовчицьк, 1915 р.
Польська піхота. Село Троянівка, 1915 р.
Польська піхота. Село Троянівка, 1915 р.
Спалені хати. Село Троянівка, 1915 р.
Спалені хати. Село Троянівка, 1915 р.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: історія, Волинь, ретро фото
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Краще, ніж у Києві: Олександр Савченко оцінив обладнання в обласній лікарні. ФОТО
Живе у кишлаку і має 5 дітей: подробиці життя зниклого 30 років тому волинянина
Візит Порошенка на Волинь: як це було. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Двоє лучан «спалились» з наркотиками
Сьогодні, 12:39
Сільський голова з Волині розповів зворушливу історію кохання
Сьогодні, 12:31
Волинські села у період Першої світової війни. ФОТО
Сьогодні, 12:05
З’ясувати причину масової загибелі риби у Кічкарівських ставках не вдасться
Сьогодні, 11:50
Родина чоловіка, якого жорстоко побили на Волині, просить допомогти
Сьогодні, 11:40
Схожі новини
Столітні світлини села на Волині Столітні світлини села на Волині
Сьогодні, 10:15
Що пропонували туристам на Волині в 1930-х роках. ФОТО Що пропонували туристам на Волині в 1930-х роках. ФОТО
10 липень, 11:16
Луцьк, Ковель та Дубно часів Другої світової війни. ФОТО Луцьк, Ковель та Дубно часів Другої світової війни. ФОТО
25 червень, 10:16
Палац в Жидичині на столітньому фото Палац в Жидичині на столітньому фото
25 червень, 08:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Куди біля Луцька можна поїхати на гриби: ТОП-5 місць
10 липень, 17:16
 1
Волинська трагедія: взаємне прощення заради спільного успіху
10 липень, 11:58
 1
Забив поліном через те, що пиячила: волинянин сів за ґрати через вбивство
Сьогодні, 12:53
 0
Волинянин викрав з подвір’я двигуни
Сьогодні, 12:49
 0
Двоє лучан «спалились» з наркотиками
Сьогодні, 12:39
 0
Медіа
відео
1/8