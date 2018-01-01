На Волині іноземці працюють на керівних посадах

Найбільше представників інших країн – 52 % – працюють на Волині на керівних посадах.Про це йшлося у понеділок, 16 липня, під час зустрічі з керівником Волинського обласного центру зайнятостіВін розповів, що іноземці займають посади генерального директора, директора, комерційного директора, технічного директора, заступника директора.48 % працюють пекарями, слюсарями з ремонту лісозаготівельного устаткування, консультантами з технічних питань тощо.«Є чимало позитивів застосування праці іноземців, зокрема, залучення іноземних інвестицій, створення робочих місць, легалізація праці, сплата податків, впровадження досвіду управління іноземних країн», - зазначив керівник центру зайнятості.Однак, за словами Романа Романюка, є й негативні сторони цього питання: інколи іноземці, звертаючись за дозволом на працевлаштування, таким чином легально перебувають на території України; є ймовірність поширення інфекційних хвороб, адже довідка про стан здоров’я іноземця не потрібна для працевлаштування.«У нас на Волині випадків поширення хвороб, на щастя, не було», - наголосив він.