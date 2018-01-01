На Волині іноземці працюють на керівних посадах
Сьогодні, 10:26
Найбільше представників інших країн – 52 % – працюють на Волині на керівних посадах.
Про це йшлося у понеділок, 16 липня, під час зустрічі з керівником Волинського обласного центру зайнятості Романом Романюком.
Він розповів, що іноземці займають посади генерального директора, директора, комерційного директора, технічного директора, заступника директора.
48 % працюють пекарями, слюсарями з ремонту лісозаготівельного устаткування, консультантами з технічних питань тощо.
«Є чимало позитивів застосування праці іноземців, зокрема, залучення іноземних інвестицій, створення робочих місць, легалізація праці, сплата податків, впровадження досвіду управління іноземних країн», - зазначив керівник центру зайнятості.
Однак, за словами Романа Романюка, є й негативні сторони цього питання: інколи іноземці, звертаючись за дозволом на працевлаштування, таким чином легально перебувають на території України; є ймовірність поширення інфекційних хвороб, адже довідка про стан здоров’я іноземця не потрібна для працевлаштування.
«У нас на Волині випадків поширення хвороб, на щастя, не було», - наголосив він.
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Про це йшлося у понеділок, 16 липня, під час зустрічі з керівником Волинського обласного центру зайнятості Романом Романюком.
Він розповів, що іноземці займають посади генерального директора, директора, комерційного директора, технічного директора, заступника директора.
48 % працюють пекарями, слюсарями з ремонту лісозаготівельного устаткування, консультантами з технічних питань тощо.
«Є чимало позитивів застосування праці іноземців, зокрема, залучення іноземних інвестицій, створення робочих місць, легалізація праці, сплата податків, впровадження досвіду управління іноземних країн», - зазначив керівник центру зайнятості.
Однак, за словами Романа Романюка, є й негативні сторони цього питання: інколи іноземці, звертаючись за дозволом на працевлаштування, таким чином легально перебувають на території України; є ймовірність поширення інфекційних хвороб, адже довідка про стан здоров’я іноземця не потрібна для працевлаштування.
«У нас на Волині випадків поширення хвороб, на щастя, не було», - наголосив він.
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