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На Волині іноземці працюють на керівних посадах

На Волині іноземці працюють на керівних посадах
Найбільше представників інших країн – 52 % – працюють на Волині на керівних посадах.

Про це йшлося у понеділок, 16 липня, під час зустрічі з керівником Волинського обласного центру зайнятості Романом Романюком.

Він розповів, що іноземці займають посади генерального директора, директора, комерційного директора, технічного директора, заступника директора.

48 % працюють пекарями, слюсарями з ремонту лісозаготівельного устаткування, консультантами з технічних питань тощо.

«Є чимало позитивів застосування праці іноземців, зокрема, залучення іноземних інвестицій, створення робочих місць, легалізація праці, сплата податків, впровадження досвіду управління іноземних країн», - зазначив керівник центру зайнятості.

Однак, за словами Романа Романюка, є й негативні сторони цього питання: інколи іноземці, звертаючись за дозволом на працевлаштування, таким чином легально перебувають на території України; є ймовірність поширення інфекційних хвороб, адже довідка про стан здоров’я іноземця не потрібна для працевлаштування.

«У нас на Волині випадків поширення хвороб, на щастя, не було», - наголосив він.

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Теги: іноземці, керівні посади, Роман Романюк
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