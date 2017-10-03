У Луцькраді хочуть «роздути» штат
Сьогодні, 10:27
Штат Луцької міської ради хочуть збільшити на 12 одиниць.
Про це йшлося у п’ятницю, 20 липня, під час засідання комісії міськради з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю, депутатської діяльності, етики та регламенту.
Начальник відділу кадрової роботи та нагород Віра Гудима розповіла, що 3 штатних одиниці хочуть додати в управління капітального будівництва для впровадження проектів НЕФКО.
Три штатні одиниці хочуть додати в управління міжнародного співробітництва для робіт за проектом «Нове життя старого міста: ревіталізація пам’яток історико-культурної спадщини Любліна та Луцька», який здійснюють у рамках транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна». Зокрема, планують відреставрувати вежу Чарторийських.
6 нових штатних одиниць з’являться у відділі програмно-інформаційної роботи міської ради для забезпечення інформатизації міської ради через те, що Верховна Рада впровадила систему електронного документообігу. Окрім того, у Луцькраді хочуть модернізувати комп’ютерну мережу.
«Я спочатку збирався підтримувати проект рішення, коли прийшов проект рішення про введення 6 штатних одиниць для управлінь капітального будівництва та міжнародного співробітництва. Однак цей проект винесли сьогодні на сьогодні. Такі питання потрібно вивчати», - наголосив голова комісії Микола Федік.
У підсумку, члени комісії вирішили винести проект рішення на пленарне засідання сесії.
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Про це йшлося у п’ятницю, 20 липня, під час засідання комісії міськради з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю, депутатської діяльності, етики та регламенту.
Начальник відділу кадрової роботи та нагород Віра Гудима розповіла, що 3 штатних одиниці хочуть додати в управління капітального будівництва для впровадження проектів НЕФКО.
Три штатні одиниці хочуть додати в управління міжнародного співробітництва для робіт за проектом «Нове життя старого міста: ревіталізація пам’яток історико-культурної спадщини Любліна та Луцька», який здійснюють у рамках транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна». Зокрема, планують відреставрувати вежу Чарторийських.
6 нових штатних одиниць з’являться у відділі програмно-інформаційної роботи міської ради для забезпечення інформатизації міської ради через те, що Верховна Рада впровадила систему електронного документообігу. Окрім того, у Луцькраді хочуть модернізувати комп’ютерну мережу.
«Я спочатку збирався підтримувати проект рішення, коли прийшов проект рішення про введення 6 штатних одиниць для управлінь капітального будівництва та міжнародного співробітництва. Однак цей проект винесли сьогодні на сьогодні. Такі питання потрібно вивчати», - наголосив голова комісії Микола Федік.
У підсумку, члени комісії вирішили винести проект рішення на пленарне засідання сесії.
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Коментарі 2
Ще не всіх знайомих та родичів пристроїли!!!
В мерії Нью-Йорка ( ввп якого більший за Україну) працює близько 120чол (включаючи охорону прибиральниць сантехніківі тд) -цікаво який штат має Луцька мерія?
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