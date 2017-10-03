У Луцькраді хочуть «роздути» штат

Штат Луцької міської ради хочуть збільшити на 12 одиниць.Про це йшлося у п’ятницю, 20 липня, під час засідання комісії міськради з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю, депутатської діяльності, етики та регламенту.Начальник відділу кадрової роботи та нагородрозповіла, що 3 штатних одиниці хочуть додати в управління капітального будівництва для впровадження проектів НЕФКО.Три штатні одиниці хочуть додати в управління міжнародного співробітництва для робіт за проектом «Нове життя старого міста: ревіталізація пам’яток історико-культурної спадщини Любліна та Луцька», який здійснюють у рамках транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна». Зокрема, планують відреставрувати вежу Чарторийських.6 нових штатних одиниць з’являться у відділі програмно-інформаційної роботи міської ради для забезпечення інформатизації міської ради через те, що Верховна Рада впровадила систему електронного документообігу. Окрім того, у Луцькраді хочуть модернізувати комп’ютерну мережу.«Я спочатку збирався підтримувати проект рішення, коли прийшов проект рішення про введення 6 штатних одиниць для управлінь капітального будівництва та міжнародного співробітництва. Однак цей проект винесли сьогодні на сьогодні. Такі питання потрібно вивчати», - наголосив голова комісіїУ підсумку, члени комісії вирішили винести проект рішення на пленарне засідання сесії.