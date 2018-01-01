«Тварини - живі істоти»: луцьку мерію пікетували зоозахисники. ФОТО

У Луцьку перед міською радою відбувся пікет зоозахисників.Вони прийшли під стіни міської ради в рамках всеукраїнської акції на підтримку тварин у Миколаєві.«Минулого тижня там вбили понад сотню тварин на місцевому КП. Це дуже жорстоко і таке поводження з тваринами в світі неприпустиме», - зауважила учасник пікетуВідтак, луцькі зоозахисники вирішили приєднатися до акції, аби показати, що «тварини - теж живі істоти».«Ми не хочемо бачити таке розправлення з тваринами в Україні», - додала вона.