вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Тварини - живі істоти»: луцьку мерію пікетували зоозахисники. ФОТО

«Тварини - живі істоти»: луцьку мерію пікетували зоозахисники. ФОТО
У Луцьку перед міською радою відбувся пікет зоозахисників.

Вони прийшли під стіни міської ради в рамках всеукраїнської акції на підтримку тварин у Миколаєві.

«Минулого тижня там вбили понад сотню тварин на місцевому КП. Це дуже жорстоко і таке поводження з тваринами в світі неприпустиме», - зауважила учасник пікету Ірина Петринюк.

Відтак, луцькі зоозахисники вирішили приєднатися до акції, аби показати, що «тварини - теж живі істоти».

«Ми не хочемо бачити таке розправлення з тваринами в Україні», - додала вона.
«Тварини - живі істоти»: луцьку мерію пікетували зоозахисники. ФОТО
«Тварини - живі істоти»: луцьку мерію пікетували зоозахисники. ФОТО
«Тварини - живі істоти»: луцьку мерію пікетували зоозахисники. ФОТО
«Тварини - живі істоти»: луцьку мерію пікетували зоозахисники. ФОТО
«Тварини - живі істоти»: луцьку мерію пікетували зоозахисники. ФОТО
«Тварини - живі істоти»: луцьку мерію пікетували зоозахисники. ФОТО
«Тварини - живі істоти»: луцьку мерію пікетували зоозахисники. ФОТО
«Тварини - живі істоти»: луцьку мерію пікетували зоозахисники. ФОТО
«Тварини - живі істоти»: луцьку мерію пікетували зоозахисники. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пікет, зоозахисник, Луцьк, Луцькрада
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
При Волинській ОДА — нова громадська рада. ІМЕНА
У селі на Волині вночі постріляли коней
Цікаві місця для фотосесій у Луцьку та поблизу міста. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянка поцупила у родички гроші
Сьогодні, 11:42
Велосипедист, якого збила маршрутка під Луцьком, – живий
Сьогодні, 11:34
«Тварини - живі істоти»: луцьку мерію пікетували зоозахисники. ФОТО
Сьогодні, 11:04
Головного прокурора Волині перевели на Київщину
Сьогодні, 10:54
У селі на Волині чоловік викрав два велосипеди
Сьогодні, 10:42
Схожі новини
Луцькрада забрала частину ринку в облспоживспілки Луцькрада забрала частину ринку в облспоживспілки
30 травень, 16:46
У Луцькраді — протест: вимагають звільнити очільницю «Ласки» У Луцькраді — протест: вимагають звільнити очільницю «Ласки»
30 травень, 10:22
Луцькі депутати просять нардепа «лобіювати» питання центру для атовців Луцькі депутати просять нардепа «лобіювати» питання центру для атовців
14 травень, 18:00
У Луцьку атовці блокують міську раду. ФОТО У Луцьку атовці блокують міську раду. ФОТО
14 травень, 11:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Чому українці їдуть навчатися до Польщі*
19 липень, 13:05
 1
У Луцьку відзначили річницю визволення області від нацистських загарбників. ФОТО
Сьогодні, 11:46
 0
Волинянка поцупила у родички гроші
Сьогодні, 11:42
 0
Велосипедист, якого збила маршрутка під Луцьком, – живий
Сьогодні, 11:34
 0
«Тварини - живі істоти»: луцьку мерію пікетували зоозахисники. ФОТО
Сьогодні, 11:04
 0
Медіа
відео
1/8