«Тварини - живі істоти»: луцьку мерію пікетували зоозахисники. ФОТО
Сьогодні, 11:04
У Луцьку перед міською радою відбувся пікет зоозахисників.
Вони прийшли під стіни міської ради в рамках всеукраїнської акції на підтримку тварин у Миколаєві.
«Минулого тижня там вбили понад сотню тварин на місцевому КП. Це дуже жорстоко і таке поводження з тваринами в світі неприпустиме», - зауважила учасник пікету Ірина Петринюк.
Відтак, луцькі зоозахисники вирішили приєднатися до акції, аби показати, що «тварини - теж живі істоти».
«Ми не хочемо бачити таке розправлення з тваринами в Україні», - додала вона.
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Вони прийшли під стіни міської ради в рамках всеукраїнської акції на підтримку тварин у Миколаєві.
«Минулого тижня там вбили понад сотню тварин на місцевому КП. Це дуже жорстоко і таке поводження з тваринами в світі неприпустиме», - зауважила учасник пікету Ірина Петринюк.
Відтак, луцькі зоозахисники вирішили приєднатися до акції, аби показати, що «тварини - теж живі істоти».
«Ми не хочемо бачити таке розправлення з тваринами в Україні», - додала вона.
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