Красуня з Луцька може стати «Міс Україна 2018»
Сьогодні, 12:53
Лучанка Мирослава Буденчук бере участь в онлайн-голосуванні Miss online у рамках конкурсу «Міс Україна 2018».
Дівчині 23 роки, вона з Луцька, та наразі живе і навчається у Варшаві.
Ось що вона написала про себе:
"Українка. Народилась у місті Луцьку. Зараз живу і навчаюсь у Варшаві. Планую закінчити університет та повернутися на Батьківщину, хочу працювати у сфері містобудівництва, втілювати європейські стандарти в українські реалії. Мрію жити у вільній і незалежній Україні, де поважають минуле, але піклуються про майбутнє", - переконана Мирослава.
ВІДДДАТИ ГОЛОС ЗА МИРОСЛАВУ МОЖУ ТУТ
Довідково:
Конкурс Miss Online – це унікальна можливість взяти участь в незалежному онлайн-голосуванні, переможниця якого визначається користувачами сайту missukraine.ua, отримує приз в 50 000 гривень, а також стає учасницею, а в подальшому і переможницею конкурсу «Міс Україна 2018».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Дівчині 23 роки, вона з Луцька, та наразі живе і навчається у Варшаві.
Ось що вона написала про себе:
"Українка. Народилась у місті Луцьку. Зараз живу і навчаюсь у Варшаві. Планую закінчити університет та повернутися на Батьківщину, хочу працювати у сфері містобудівництва, втілювати європейські стандарти в українські реалії. Мрію жити у вільній і незалежній Україні, де поважають минуле, але піклуються про майбутнє", - переконана Мирослава.
ВІДДДАТИ ГОЛОС ЗА МИРОСЛАВУ МОЖУ ТУТ
Довідково:
Конкурс Miss Online – це унікальна можливість взяти участь в незалежному онлайн-голосуванні, переможниця якого визначається користувачами сайту missukraine.ua, отримує приз в 50 000 гривень, а також стає учасницею, а в подальшому і переможницею конкурсу «Міс Україна 2018».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На «Lutsk Food Fest» діятиме кіберзона
Сьогодні, 13:15
Юні нелегали з Волині «спалилися» на білоруському кордоні
Сьогодні, 13:10
Красуня з Луцька може стати «Міс Україна 2018»
Сьогодні, 12:53
На Волині позашляховик в'їхав у припаркований бус
Сьогодні, 12:51
На Волині у чоловіка на городі вкрали картоплю
Сьогодні, 12:49