Красуня з Луцька може стати «Міс Україна 2018»

Лучанкабере участь в онлайн-голосуванні Miss online у рамках конкурсу «Міс Україна 2018».Дівчині 23 роки, вона з Луцька, та наразі живе і навчається у Варшаві.Ось що вона написала про себе:"Українка. Народилась у місті Луцьку. Зараз живу і навчаюсь у Варшаві. Планую закінчити університет та повернутися на Батьківщину, хочу працювати у сфері містобудівництва, втілювати європейські стандарти в українські реалії. Мрію жити у вільній і незалежній Україні, де поважають минуле, але піклуються про майбутнє", - переконана Мирослава.