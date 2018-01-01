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Красуня з Луцька може стати «Міс Україна 2018»

Красуня з Луцька може стати «Міс Україна 2018»
Лучанка Мирослава Буденчук бере участь в онлайн-голосуванні Miss online у рамках конкурсу «Міс Україна 2018».

Дівчині 23 роки, вона з Луцька, та наразі живе і навчається у Варшаві.

Ось що вона написала про себе:

"Українка. Народилась у місті Луцьку. Зараз живу і навчаюсь у Варшаві. Планую закінчити університет та повернутися на Батьківщину, хочу працювати у сфері містобудівництва, втілювати європейські стандарти в українські реалії. Мрію жити у вільній і незалежній Україні, де поважають минуле, але піклуються про майбутнє", - переконана Мирослава.

ВІДДДАТИ ГОЛОС ЗА МИРОСЛАВУ МОЖУ ТУТ

Довідково:

Конкурс Miss Online – це унікальна можливість взяти участь в незалежному онлайн-голосуванні, переможниця якого визначається користувачами сайту missukraine.ua, отримує приз в 50 000 гривень, а також стає учасницею, а в подальшому і переможницею конкурсу «Міс Україна 2018».

Красуня з Луцька може стати «Міс Україна 2018»
Красуня з Луцька може стати «Міс Україна 2018»
Красуня з Луцька може стати «Міс Україна 2018»
Красуня з Луцька може стати «Міс Україна 2018»
Красуня з Луцька може стати «Міс Україна 2018»

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Теги: конкурс краси, краса
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