Юні волинські гімнастки – переможниці міжнародних змагань. ФОТО
Сьогодні, 09:13
Юні луцькі спортсменки вибороли призові місця на міжнародних змаганнях з художньої гімнастики.
Міжнародні змагання з художньої гімнастики "Імперія юних талантів" зібрали близько 500 учасників. Крім українок, свої вміння, майстерність та грацію демонстрували представниці з США, Франції, Ізраїлю, Грузії, Польщі, Росії, - повідомили у департаменті сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.
Проте навіть за такої конкуренції юні вихованки відділення гімнастики художньої комунального закладу "Дитячо-юнацька спортивна школа № 3 Луцької міської ради" змогли потрапити до числа переможців та призерів змагань в своїх категоріях.
Результати спортсменок:
Виходець Анна (багатоборство) – 3 місце, обруч – 2 місце.
Стрижеус Олександра - 2 місце, м'яч – 2 місце, обруч - 3 місце.
Романюк Сандра 2 місце, скакалка - 1місце, булави – 3місце.
Філімонова Поліна посіла 3 місце у вправах з м'ячем, Коваль Софія стала другою у правах з м'ячем, Поліщук Амелія – 3 місце (м'яч).
Коваль Ліза - 3 місце (обруч).
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Міжнародні змагання з художньої гімнастики "Імперія юних талантів" зібрали близько 500 учасників. Крім українок, свої вміння, майстерність та грацію демонстрували представниці з США, Франції, Ізраїлю, Грузії, Польщі, Росії, - повідомили у департаменті сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.
Проте навіть за такої конкуренції юні вихованки відділення гімнастики художньої комунального закладу "Дитячо-юнацька спортивна школа № 3 Луцької міської ради" змогли потрапити до числа переможців та призерів змагань в своїх категоріях.
Результати спортсменок:
Виходець Анна (багатоборство) – 3 місце, обруч – 2 місце.
Стрижеус Олександра - 2 місце, м'яч – 2 місце, обруч - 3 місце.
Романюк Сандра 2 місце, скакалка - 1місце, булави – 3місце.
Філімонова Поліна посіла 3 місце у вправах з м'ячем, Коваль Софія стала другою у правах з м'ячем, Поліщук Амелія – 3 місце (м'яч).
Коваль Ліза - 3 місце (обруч).
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