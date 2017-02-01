Юні волинські гімнастки – переможниці міжнародних змагань. ФОТО

Юні луцькі спортсменки вибороли призові місця на міжнародних змаганнях з художньої гімнастики.Міжнародні змагання з художньої гімнастики "Імперія юних талантів" зібрали близько 500 учасників. Крім українок, свої вміння, майстерність та грацію демонстрували представниці з США, Франції, Ізраїлю, Грузії, Польщі, Росії, - повідомили у департаменті сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.Проте навіть за такої конкуренції юні вихованки відділення гімнастики художньої комунального закладу "Дитячо-юнацька спортивна школа № 3 Луцької міської ради" змогли потрапити до числа переможців та призерів змагань в своїх категоріях.Результати спортсменок:(багатоборство) – 3 місце, обруч – 2 місце.- 2 місце, м'яч – 2 місце, обруч - 3 місце.2 місце, скакалка - 1місце, булави – 3місце.посіла 3 місце у вправах з м'ячем,стала другою у правах з м'ячем,– 3 місце (м'яч).- 3 місце (обруч).