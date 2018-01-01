У Луцьку збільшать плату за оренду майна

У Луцьку планують збільшити ставки за оренду нерухомого майна громади міста.Про це йшлося у понеділок, 23 липня, під час засідання бюджетної комісії міськради.Начальник управління майном міської комунальної власностірозповіла, що до положення пропонують внести зміни за трьома напрямками.«Раніше заклади охорони здоров’я залишали 100 % від оренди собі. Ми пропонуємо спрямовувати 70 % до бюджету міста. Це дасть можливість отримати більше мільйона до бюджету. Другий напрямок – для державних закладів, які платили гривню в рік за оренду, встановити 3 % орендної плати, окрім медичних та освітніх. Третій – перегляд основних орендних ставок у напрямку збільшення в межах 5 %», - зауважила посадовиця.Комп’ютерні клуби та інтернет-кафе платитимуть 40 % замість 10 % орендної ставки, аптечні пункти – 30 % замість 8 %, аптеки – 25 %.«Громадські організації, пільги яким передбачені законодавством, платитимуть за оренду 1 гривню. Зокрема, це учасники бойових дій», - відзначила Алла Грабко.Вона запевнила, що з орендарями провели зустрічі перед розробкою положення і вони готові платити більше.У підсумку, комісія підтримала проект рішення.