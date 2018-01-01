вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку збільшать плату за оренду майна

У Луцьку збільшать плату за оренду майна
У Луцьку планують збільшити ставки за оренду нерухомого майна громади міста.

Про це йшлося у понеділок, 23 липня, під час засідання бюджетної комісії міськради.

Начальник управління майном міської комунальної власності Алла Грабко розповіла, що до положення пропонують внести зміни за трьома напрямками.

«Раніше заклади охорони здоров’я залишали 100 % від оренди собі. Ми пропонуємо спрямовувати 70 % до бюджету міста. Це дасть можливість отримати більше мільйона до бюджету. Другий напрямок – для державних закладів, які платили гривню в рік за оренду, встановити 3 % орендної плати, окрім медичних та освітніх. Третій – перегляд основних орендних ставок у напрямку збільшення в межах 5 %», - зауважила посадовиця.

Комп’ютерні клуби та інтернет-кафе платитимуть 40 % замість 10 % орендної ставки, аптечні пункти – 30 % замість 8 %, аптеки – 25 %.
«Громадські організації, пільги яким передбачені законодавством, платитимуть за оренду 1 гривню. Зокрема, це учасники бойових дій», - відзначила Алла Грабко.

Вона запевнила, що з орендарями провели зустрічі перед розробкою положення і вони готові платити більше.

У підсумку, комісія підтримала проект рішення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: гроші, оренда, майно, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Забудовнику, якого пов’язують із луцьким екс-регіоналом, хочуть повернути гроші
Гори сміття і гнилі: що залишають після себе торговці Старого ринку. ФОТО
При Волинській ОДА — нова громадська рада. ІМЕНА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Забудовнику, якого пов’язують із луцьким екс-регіоналом, хочуть повернути гроші
Сьогодні, 14:08
Залишився без батьків: волинян закликають привітати маленького сина бійця
Сьогодні, 13:51
У Луцьку збільшать плату за оренду майна
Сьогодні, 13:45
Повідомили, скільки життів забрала вода на Теремнівських ставках та Стиру
Сьогодні, 13:10
На Київщині автобус з дітьми з'їхав у кювет
Сьогодні, 13:09
Схожі новини
Оренда житла в Луцьку – одна з найдешевших серед облцентрів Західної України Оренда житла в Луцьку – одна з найдешевших серед облцентрів Західної України
16 липень, 21:28
У Луцьку не дали грошей на житло для атовців У Луцьку не дали грошей на житло для атовців
27 червень, 15:30
З бюджетних коштів на ремонт доріг «відщипнули» чверть мільйона для «Луцьктепла» З бюджетних коштів на ремонт доріг «відщипнули» чверть мільйона для «Луцьктепла»
27 червень, 15:27
Екс-«регіоналу» Башкаленку дали в оренду землю під луцьким ринком Екс-«регіоналу» Башкаленку дали в оренду землю під луцьким ринком
27 червень, 14:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Поліція затримала чоловіка, причетного до смертельного побиття афганця з Волині
Сьогодні, 15:36
 0
Смертельна аварія на Житомирщині: власника маршрутки відправили під домашній арешт
Сьогодні, 15:08
 0
Щодня ПриватБанк відкриває тисячу рахунків підприємців та юридичних осіб*
Сьогодні, 14:54
 0
Обікрали волинянку, яка гостювала у знайомих
Сьогодні, 14:36
 0
У Ковелі зловили чоловіка, який перевозив майже 7 тисяч наркотичних таблеток
Сьогодні, 14:23
 0
Медіа
відео
1/8