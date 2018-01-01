У бізнесмена, який на джипі проїхався озером Світязь, можуть відібрати авто
Сьогодні, 17:39
Поліцейські встановили особу водія Hummer, який проїхався озером Світязь.
Про це повдомили у Шацькому відділенні поліції.
Нагадаємо, 2 серпня він на джипі в’їхав у прибережну смугу озера Світязь.
Водієм виявився бізнесмен з міста Київ, 1978 року народження.
Вказану особу запросили до Шацького відділення поліції де, спільно з працівниками Шацького Національного природного парку, з горе-водієм провели профілактичну бесіду щодо правил поведінки на території Шацького НПП, склали протокол про адміністративне правопорушення за ст. 91 КУпАП (Порушення правил охорони та використання територій та об'єктів природно-заповідного фонду) та справу про адміністративне правопорушення направлено на розгляд суду.
Максимальна санкція статті передбачає адміністративну відповідальність у вигляді штрафу в розмірі до 510 гривень з можливою конфіскацією засобів вчинення правопорушення.
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Про це повдомили у Шацькому відділенні поліції.
Нагадаємо, 2 серпня він на джипі в’їхав у прибережну смугу озера Світязь.
Водієм виявився бізнесмен з міста Київ, 1978 року народження.
Вказану особу запросили до Шацького відділення поліції де, спільно з працівниками Шацького Національного природного парку, з горе-водієм провели профілактичну бесіду щодо правил поведінки на території Шацького НПП, склали протокол про адміністративне правопорушення за ст. 91 КУпАП (Порушення правил охорони та використання територій та об'єктів природно-заповідного фонду) та справу про адміністративне правопорушення направлено на розгляд суду.
Максимальна санкція статті передбачає адміністративну відповідальність у вигляді штрафу в розмірі до 510 гривень з можливою конфіскацією засобів вчинення правопорушення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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