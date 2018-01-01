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У бізнесмена, який на джипі проїхався озером Світязь, можуть відібрати авто

У бізнесмена, який на джипі проїхався озером Світязь, можуть відібрати авто
Поліцейські встановили особу водія Hummer, який проїхався озером Світязь.

Про це повдомили у Шацькому відділенні поліції.

Нагадаємо, 2 серпня він на джипі в’їхав у прибережну смугу озера Світязь.

Водієм виявився бізнесмен з міста Київ, 1978 року народження.

Вказану особу запросили до Шацького відділення поліції де, спільно з працівниками Шацького Національного природного парку, з горе-водієм провели профілактичну бесіду щодо правил поведінки на території Шацького НПП, склали протокол про адміністративне правопорушення за ст. 91 КУпАП (Порушення правил охорони та використання територій та об'єктів природно-заповідного фонду) та справу про адміністративне правопорушення направлено на розгляд суду.

Максимальна санкція статті передбачає адміністративну відповідальність у вигляді штрафу в розмірі до 510 гривень з можливою конфіскацією засобів вчинення правопорушення.

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Теги: мажори, джип, Світязь
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