Помер відомий волинський психіатр
Сьогодні, 13:50
Помер волинський психіатр Ярослав Балюк.
Ярослав Іванович працював завідувачем відділення та лікарем-психіатром у Волинській обласній психіатричній лікарні.
Попрощатися з медиком можна буде сьогодні, 7 липня, з 18:00, у будинку панахиди.
8 липня, о 12:00 в селі Липини відбудеться чин похорону.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині померлого.
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Ярослав Іванович працював завідувачем відділення та лікарем-психіатром у Волинській обласній психіатричній лікарні.
Попрощатися з медиком можна буде сьогодні, 7 липня, з 18:00, у будинку панахиди.
8 липня, о 12:00 в селі Липини відбудеться чин похорону.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині померлого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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