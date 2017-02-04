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Помер відомий волинський психіатр

Помер відомий волинський психіатр
Помер волинський психіатр Ярослав Балюк.

Ярослав Іванович працював завідувачем відділення та лікарем-психіатром у Волинській обласній психіатричній лікарні.

Попрощатися з медиком можна буде сьогодні, 7 липня, з 18:00, у будинку панахиди.

8 липня, о 12:00 в селі Липини відбудеться чин похорону.

Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині померлого.
Помер відомий волинський психіатр

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Теги: психіатр, смерть, прощання, Волинь, Луцьк
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