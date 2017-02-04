Помер відомий волинський психіатр

Ярослав Балюк.



Ярослав Іванович працював завідувачем відділення та лікарем-психіатром у Волинській обласній психіатричній лікарні.



Попрощатися з медиком можна буде сьогодні, 7 липня, з 18:00, у будинку панахиди.



8 липня, о 12:00 в селі Липини відбудеться чин похорону.



Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині померлого.



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