Лучани можуть прикрасити Театральний майдан до свят





Про це йшлося у середу, 15 серпня, під час засідання виконкому Луцькради.



Рішення ухвалили без обговорення. Прогнозують, що це покращить благоустрій центральної частини міста, підвищить туристичну привабливість та зростання обсягів надходжень до бюджету міста Луцька.



Орієнтовний обсяг фінансування робіт має становити до 800 тисяч гривень. Конкурс триватиме упродовж місяця – з 1 вересня до 1 жовтня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку оголосили конкурс на кращу пропозицію святкового оформлення Театрального майдану.Про це йшлося у середу, 15 серпня, під час засідання виконкому Луцькради.Рішення ухвалили без обговорення. Прогнозують, що це покращить благоустрій центральної частини міста, підвищить туристичну привабливість та зростання обсягів надходжень до бюджету міста Луцька.Орієнтовний обсяг фінансування робіт має становити до 800 тисяч гривень. Конкурс триватиме упродовж місяця – з 1 вересня до 1 жовтня.

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