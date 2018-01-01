У Луцьку на пішохідному переході збили жінку. ФОТО
Сьогодні, 15:52
У Луцьку, на вулиці Ковельській, збили жінку.
Зазначимо, що інцидент трапився 15 серпня, близько 15:30.
Водій автомобіля Ford, ймовірно, не дотримався безпечної відстані та наїхав на жінку.
Наразі її оглядають медики. Попередньо загрози життю немає.
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Зазначимо, що інцидент трапився 15 серпня, близько 15:30.
Водій автомобіля Ford, ймовірно, не дотримався безпечної відстані та наїхав на жінку.
Наразі її оглядають медики. Попередньо загрози життю немає.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
Щось давно будинки горіли і батько дочку не гвалтував
Були б бляхи - коментарів було б більше. Прифотошопьте хтось PL чи LT
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