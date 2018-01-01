У Луцьку на пішохідному переході збили жінку. ФОТО





Зазначимо, що інцидент трапився 15 серпня, близько 15:30.



Водій автомобіля Ford, ймовірно, не дотримався безпечної відстані та наїхав на жінку.



Наразі її оглядають медики. Попередньо загрози життю немає.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку, на вулиці Ковельській, збили жінку.Зазначимо, що інцидент трапився 15 серпня, близько 15:30.Водій автомобіля Ford, ймовірно, не дотримався безпечної відстані та наїхав на жінку.Наразі її оглядають медики. Попередньо загрози життю немає.

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