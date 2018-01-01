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У Луцьку на пішохідному переході збили жінку. ФОТО

У Луцьку на пішохідному переході збили жінку. ФОТО
У Луцьку, на вулиці Ковельській, збили жінку.

Зазначимо, що інцидент трапився 15 серпня, близько 15:30.

Водій автомобіля Ford, ймовірно, не дотримався безпечної відстані та наїхав на жінку.

Наразі її оглядають медики. Попередньо загрози життю немає.
У Луцьку на пішохідному переході збили жінку. ФОТО
У Луцьку на пішохідному переході збили жінку. ФОТО
У Луцьку на пішохідному переході збили жінку. ФОТО
У Луцьку на пішохідному переході збили жінку. ФОТО
У Луцьку на пішохідному переході збили жінку. ФОТО
У Луцьку на пішохідному переході збили жінку. ФОТО
У Луцьку на пішохідному переході збили жінку. ФОТО

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Теги: ДТП, аварія, Луцьк
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Коментарі 2
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Щось давно будинки горіли і батько дочку не гвалтував
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Були б бляхи - коментарів було б більше. Прифотошопьте хтось PL чи LT
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