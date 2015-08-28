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Для луцьких школярів закуплять парти і стільці на понад 3 мільйони

Для луцьких школярів закуплять парти і стільці на понад 3 мільйони
У Луцьку на закупівлю парт для школярів витратять 3,5 мільйона гривень.

Про це йшлося у п’ятницю, 17 серпня, під час засідання комісії міськради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства.

Начальник управління освіти Зіновія Лещенко розповіла, що за новими меблями сидітимуть 2960 дітей. Їх виготовить рівненська фірма.

«Це якісне обладнання, перевірене. Ця фірма робила стільці в актову залу для школи №15. У них найдешевша ціна. Меблі там виготовляють люди з вадами слуху», - додала посадовиця.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: школа, парти, стільці
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