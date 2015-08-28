Для луцьких школярів закуплять парти і стільці на понад 3 мільйони

У Луцьку на закупівлю парт для школярів витратять 3,5 мільйона гривень.Про це йшлося у п’ятницю, 17 серпня, під час засідання комісії міськради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства.Начальник управління освітирозповіла, що за новими меблями сидітимуть 2960 дітей. Їх виготовить рівненська фірма.«Це якісне обладнання, перевірене. Ця фірма робила стільці в актову залу для школи №15. У них найдешевша ціна. Меблі там виготовляють люди з вадами слуху», - додала посадовиця.Головне фото - ілюстративне.