«Луцьктепло» та «Тепелен» укладуть мирову угоду через борги
Сьогодні, 11:07
ДКП «Луцьктепло» та ТзОВ «Тепелен» досягли порозуміння щодо стягнення заборгованості.
Про це йшлося у неділю, 20 серпня, під час засідання комісії з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.
В.о. начальника юридичного відділу ДКП «Луцьктепло» Ольга Божкова нагадала, що рішенням господарського суду стягнули 20 мільйонів із «Луцьктепла» на користь ТзОВ «Тепелен» через борги. Заборгованість є дуже великою і «Луцьктепло» зверталося щодо відстрочки виплати заборгованості.
Станом на сьогодні з ТзОВ «Тепелен» досягли консенсусу і укладуть мирову угоду до 2022 року, аби з «Луцьктепла» примусово не стягували гроші та не арештовували рахунки.
«Сьогодні заборгованість складає 23 мільйони гривень. Її виплату розстрочать на 52 календарні місяці по 230 тисяч на «неприбуткові» місяці, в інші – по 690 тисяч», - повідомила Ольга Божкова.
Натомість «Луцьктепло» має подати графік виплати боргу до сесії міської ради та проінформувати депутатів щодо подальших господарських відносин із власником котельні на Карбишева.
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Про це йшлося у неділю, 20 серпня, під час засідання комісії з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.
В.о. начальника юридичного відділу ДКП «Луцьктепло» Ольга Божкова нагадала, що рішенням господарського суду стягнули 20 мільйонів із «Луцьктепла» на користь ТзОВ «Тепелен» через борги. Заборгованість є дуже великою і «Луцьктепло» зверталося щодо відстрочки виплати заборгованості.
Станом на сьогодні з ТзОВ «Тепелен» досягли консенсусу і укладуть мирову угоду до 2022 року, аби з «Луцьктепла» примусово не стягували гроші та не арештовували рахунки.
«Сьогодні заборгованість складає 23 мільйони гривень. Її виплату розстрочать на 52 календарні місяці по 230 тисяч на «неприбуткові» місяці, в інші – по 690 тисяч», - повідомила Ольга Божкова.
Натомість «Луцьктепло» має подати графік виплати боргу до сесії міської ради та проінформувати депутатів щодо подальших господарських відносин із власником котельні на Карбишева.
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