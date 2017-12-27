«Луцьктепло» та «Тепелен» укладуть мирову угоду через борги

ДКП «Луцьктепло» та ТзОВ «Тепелен» досягли порозуміння щодо стягнення заборгованості.Про це йшлося у неділю, 20 серпня, під час засідання комісії з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.В.о. начальника юридичного відділу ДКП «Луцьктепло»нагадала, що рішенням господарського суду стягнули 20 мільйонів із «Луцьктепла» на користь ТзОВ «Тепелен» через борги. Заборгованість є дуже великою і «Луцьктепло» зверталося щодо відстрочки виплати заборгованості.Станом на сьогодні з ТзОВ «Тепелен» досягли консенсусу і укладуть мирову угоду до 2022 року, аби з «Луцьктепла» примусово не стягували гроші та не арештовували рахунки.«Сьогодні заборгованість складає 23 мільйони гривень. Її виплату розстрочать на 52 календарні місяці по 230 тисяч на «неприбуткові» місяці, в інші – по 690 тисяч», - повідомила Ольга Божкова.Натомість «Луцьктепло» має подати графік виплати боргу до сесії міської ради та проінформувати депутатів щодо подальших господарських відносин із власником котельні на Карбишева.