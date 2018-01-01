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У Луцьку дитина випала з вікна будинку

У Луцьку дитина випала з вікна будинку
У Луцьку дитина випала з вікна приватного будинку на вулиці Лисенка.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

Інформацію підтвердили у прес-службі патрульної поліції Волині.

За інформацією патрульних, дитині - два з половиною роки. Вона випала з другого поверху приватного будинку.

Унаслідок падіння дитина потрапила до реанімації. Наразі їй надають допомогу медики.

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Теги: падіння з вікна, дитина, трагедія, Луцьк
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