У Луцьку дитина випала з вікна будинку





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.



Інформацію підтвердили у прес-службі патрульної поліції Волині.



За інформацією патрульних, дитині - два з половиною роки. Вона випала з другого поверху приватного будинку.



Унаслідок падіння дитина потрапила до реанімації. Наразі їй надають допомогу медики.

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