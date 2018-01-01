У Луцьку дитина випала з вікна будинку
Сьогодні, 16:05
У Луцьку дитина випала з вікна приватного будинку на вулиці Лисенка.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Інформацію підтвердили у прес-службі патрульної поліції Волині.
За інформацією патрульних, дитині - два з половиною роки. Вона випала з другого поверху приватного будинку.
Унаслідок падіння дитина потрапила до реанімації. Наразі їй надають допомогу медики.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Інформацію підтвердили у прес-службі патрульної поліції Волині.
За інформацією патрульних, дитині - два з половиною роки. Вона випала з другого поверху приватного будинку.
Унаслідок падіння дитина потрапила до реанімації. Наразі їй надають допомогу медики.
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