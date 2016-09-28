Луцькрада «викинула» понад 34 тисячі на годинник та килимок





Про це йшлося у середу, 22 серпня, під час засідання комісії міськради з з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.



Директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова розповіла, що



Окрім того, ще 7 400 гривень спрямують на монтаж килимка при вході у Луцькраду.

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