Луцькрада «викинула» понад 34 тисячі на годинник та килимок
Сьогодні, 14:45
Луцька міська рада витратила 34 400 гривень на поліпшення вигляду будівлі.
Про це йшлося у середу, 22 серпня, під час засідання комісії міськради з з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.
Директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова розповіла, що виготовлення і монтаж годинника на фасаді міської ради обійшлися у 27 тисяч гривень.
Окрім того, ще 7 400 гривень спрямують на монтаж килимка при вході у Луцькраду.
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Про це йшлося у середу, 22 серпня, під час засідання комісії міськради з з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.
Директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова розповіла, що виготовлення і монтаж годинника на фасаді міської ради обійшлися у 27 тисяч гривень.
Окрім того, ще 7 400 гривень спрямують на монтаж килимка при вході у Луцькраду.
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