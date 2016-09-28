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Луцькрада «викинула» понад 34 тисячі на годинник та килимок

Луцькрада «викинула» понад 34 тисячі на годинник та килимок
Луцька міська рада витратила 34 400 гривень на поліпшення вигляду будівлі.

Про це йшлося у середу, 22 серпня, під час засідання комісії міськради з з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.

Директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова розповіла, що виготовлення і монтаж годинника на фасаді міської ради обійшлися у 27 тисяч гривень.

Окрім того, ще 7 400 гривень спрямують на монтаж килимка при вході у Луцькраду.

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Теги: гроші, Луцькрада
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