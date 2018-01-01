«Не сійте паніку»: на Волині більше немає африканської чуми свиней

Жодна відібрана на аналіз проба не підтвердила факту інфікування диких тварин африканською чумою на Волині.Про цеповідомили у Волинському обласному управлінні лісового та мисливського господарства.Головний мисливствознавець Волинського ОУЛМГрозповів про комплекс заходів, які лісівники постійно проводять із метою попередження та ліквідації виникнення можливої загрози.Варто зазначити, що тема африканської чуми свиней на Волині не втрачає сенсаційності, відколи у прикордонній смузі на Любомльщині виявили мертву тварину.Тоді прикордонники повідомили про випадок фахівців Держпродспоживслужби. Одразу було відібрано проби на аналіз, який провели у львівській лабораторії. Там, своєю чергою, підтвердили факт захворювання кабана африканською чумою.«Одразу після цього зібрали спеціальну протиепізотичну комісію і зона була оголошена закритою територією. Тоді ж вирішили у зоні спалаху хвороби відстріляти всіх диких кабанів. Задіяні були єгерська служба державних лісомисливських підприємств, користувачі приватних угідь, спеціалісти Держпродспоживслужби, представники громадськості. У зоні осередку, де виявили небезпеку, тоді відстріляли 14 кабанів. Провели необхідні аналізи. Фактів зараження чумою більше не було», – зауважив головний мисливствознавець ВОУЛМГ.Очевидно, що ситуація занепокоїла як громадськість, так і владу. Перших – тому що у випадку підтвердження фактів масового поширення небезпечної хвороби багато селян ризикують понести суттєві втрати для своїх підсобних господарств. Другі – тому що це значна відповідальність і ризики.Відтоді відбулося засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки, надзвичайних ситуацій та протиепізотичної комісії при Волинській ОДА за участю фахівців та усіх зацікавлених сторін. За результатами засідання прийняли розпорядження про заходи з локалізації та ліквідації спалаху чуми, а також створили координаційну групу з відстрілу та депопуляції диких кабанів на території мисливських господарств області.«Зі свого боку всім користувачам мисливських угідь ми розіслали терміновий лист, яким зобов’язали обстежити усі наявні угіддя на падіж кабанів, для недопущення хвороби прийняли рішення підгодовувати диких тварин навіть у літню пору, аби вони не виходили у пошуках їжі на поля і не спричиняли навіть таким чином поширення інфекції. Ця ситуація одразу була взята на контроль», – відзначив Василь Сухопор.Так, на Волині було відстріляно загалом 56 диких кабанів. І жодна відібрана на аналізи проба не підтвердила факт захворювання на африканську чуму. 14 серпня «зняли» з карантину й Любомльський район області.Попри те, що в області більше немає африканської чуми свиней, ситуація перебуває на постійному контролі керівництва ВОУЛМГ, проводиться депопуляція диких кабанів та відбір проб на аналізи.Головний мисливствознавець Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства нагадав, що недавно знову заговорили про нібито факт захворювання на африканську чуму дикого кабана, але це також не підтвердилося в результаті аналізів.Тож панікувати з цього приводу волинянам не варто. А от дотримуватися необхідних простих правил з метою уникнення загрози зараження треба всім.«Падіж диких тварин може бути не лише від чуми. Часто такі випадки трапляються навіть через обробку урожаю неякісними хімікатами, якщо його вийшли споживати кабани. Також захворювання на чуму трапляються від неправильного захоронення свійських свиней, тож до цього питання потрібно підходити відповідально», – додав Василь Сухопор.