У Маневичах встановили камери відеонагляду в громадських місцях

У Маневичах встановили 10 відеокамер, які допоможуть правоохоронцям розкривати злочини.З ініціативою встановлення відеонагляду в громадських місцях Маневицького району до Маневицької районної державної адміністрації звернулося керівництво місцевого відділу поліції, - повідомили у Маневицькому відділенні поліції.Завдяки підтримці депутатського корпусу, в рамках спільної Програми профілактики злочинів та правопорушень на території Маневицького району на 2016 – 2020 роки, місцевою гілкою влади на встановлення відеонагляду виділили 200 тис. гривень."Станом на сьогоднішній день на території району встановили 10 камер відеоспостереження, зображення з яких виведено на монітор чергової частини відділу поліції. Встановлені камери відеоспостереження сприятимуть правоохоронцям у забезпеченні правопорядку в населених пунктах району, оперативному реагуванні на події, встановленні осіб чи транспортних засобів, причетних до скоєння правопорушень", - йдеться у повідомленні.