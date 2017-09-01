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У Маневичах встановили камери відеонагляду в громадських місцях

У Маневичах встановили камери відеонагляду в громадських місцях
У Маневичах встановили 10 відеокамер, які допоможуть правоохоронцям розкривати злочини.

З ініціативою встановлення відеонагляду в громадських місцях Маневицького району до Маневицької районної державної адміністрації звернулося керівництво місцевого відділу поліції, - повідомили у Маневицькому відділенні поліції.

Завдяки підтримці депутатського корпусу, в рамках спільної Програми профілактики злочинів та правопорушень на території Маневицького району на 2016 – 2020 роки, місцевою гілкою влади на встановлення відеонагляду виділили 200 тис. гривень.

"Станом на сьогоднішній день на території району встановили 10 камер відеоспостереження, зображення з яких виведено на монітор чергової частини відділу поліції. Встановлені камери відеоспостереження сприятимуть правоохоронцям у забезпеченні правопорядку в населених пунктах району, оперативному реагуванні на події, встановленні осіб чи транспортних засобів, причетних до скоєння правопорушень", - йдеться у повідомленні.

У Маневичах встановили камери відеонагляду в громадських місцях

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Теги: камери, відеоспостереження
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