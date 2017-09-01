У Маневичах встановили камери відеонагляду в громадських місцях
Сьогодні, 18:42
У Маневичах встановили 10 відеокамер, які допоможуть правоохоронцям розкривати злочини.
З ініціативою встановлення відеонагляду в громадських місцях Маневицького району до Маневицької районної державної адміністрації звернулося керівництво місцевого відділу поліції, - повідомили у Маневицькому відділенні поліції.
Завдяки підтримці депутатського корпусу, в рамках спільної Програми профілактики злочинів та правопорушень на території Маневицького району на 2016 – 2020 роки, місцевою гілкою влади на встановлення відеонагляду виділили 200 тис. гривень.
"Станом на сьогоднішній день на території району встановили 10 камер відеоспостереження, зображення з яких виведено на монітор чергової частини відділу поліції. Встановлені камери відеоспостереження сприятимуть правоохоронцям у забезпеченні правопорядку в населених пунктах району, оперативному реагуванні на події, встановленні осіб чи транспортних засобів, причетних до скоєння правопорушень", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
З ініціативою встановлення відеонагляду в громадських місцях Маневицького району до Маневицької районної державної адміністрації звернулося керівництво місцевого відділу поліції, - повідомили у Маневицькому відділенні поліції.
Завдяки підтримці депутатського корпусу, в рамках спільної Програми профілактики злочинів та правопорушень на території Маневицького району на 2016 – 2020 роки, місцевою гілкою влади на встановлення відеонагляду виділили 200 тис. гривень.
"Станом на сьогоднішній день на території району встановили 10 камер відеоспостереження, зображення з яких виведено на монітор чергової частини відділу поліції. Встановлені камери відеоспостереження сприятимуть правоохоронцям у забезпеченні правопорядку в населених пунктах району, оперативному реагуванні на події, встановленні осіб чи транспортних засобів, причетних до скоєння правопорушень", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Маневичах встановили камери відеонагляду в громадських місцях
Сьогодні, 18:42
На що схожий Grand Central або з чим його порівнюють*
Сьогодні, 18:28
У селі під Луцьком на реконструкцію школи витратять 60 мільйонів
Сьогодні, 18:01
Сашко Положинський заспіває джаз з оркестром
Сьогодні, 17:50