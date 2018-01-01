Волинські атовці повернулися з реабілітації в Італії

Волинські атовці, які проходили реабілітацію в Італії, повернулися в Україну.Про це на своїй сторінці у Facebook написав інвалід війни, який служив у 51 ОМБР.Нагадаємо,«Можна писати дуже багато про кожного з ким я знайомився і дізнавався щось нове, і про кожне місто! Така захоплююча подорож у мене вперше, щоб побачити стільки цікавого за такий короткий проміжок часу...Почалося з того що ми прилетіли в Болонію і вже наступного ранку поїхали в Пинеролло, захоплююча подорож замком у Фенестрелле, наступного дня подорож Туріном (музей Єгипту) прогулянки містом, знайомство з новими цікавими людьми.Наступний день Мілан, знайомство з консулом України в Італії і неймовірна подорож по Мілані. Не встигли прокинутись ми уже в Болонії, де нашим гідом був отець Михайло він нам показав усю красу цього міста забралися у башту-дзвіницю Кафедрального собору св'ятого Петра, там кожен мав можливість помолитися і отримати благословіння Господнє мощів Святої Анни мами пресвятої Богородиці.Увесь час ми проживали у сім'ях Українців що живуть в Італії. Реджо Емілія стала для нас домашнім містом. Місцем де нас принімали серед ночі на ночівлю, за це хочу подякувати пані Зої і її чоловікові Володимиру!» – пише атовець.Також він висловив подяку організаторам проекту «Зігрій душу»та волонтеруА "кіборг" із 80-ої бригадирозповів цікаву історію, яка трапилася з ним у поїздці.Допис у Facebook подається практично без змін.«Відвідати Італію з тисячолітньою історією прекрасно, неймовірно, феєрично. Потролити там москаля, взагалі безцінно.Дійові особи:та москаль з камерою.- А ви із Рассії?- Да.- Ви на камєру снімаєтє?- Канешно. (Москаль попався довірливий і думав, шо зараз на камеру йому заспівають, про дружбу і братство слов'ян. І що то всьо палітіки. Але не хохли йому попались)Діма: Трішечки нахилившись і заглянувши в об'єктив:- Путін Х***о!!!Затиснувши камеру, московит знову несеться в напрямку своєї групи. Яка побачивши написи на футболках "Україна" і недобрий погляд, ніяковіли і опускали очі», – пише Віталій П'ясецький.