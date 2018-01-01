Волинські атовці повернулися з реабілітації в Італії
Сьогодні, 13:31
Волинські атовці, які проходили реабілітацію в Італії, повернулися в Україну.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав інвалід війни Павло Солоха, який служив у 51 ОМБР.
Нагадаємо, поїздка тривала 8 днів: з 13 до 21 вересня.
«Можна писати дуже багато про кожного з ким я знайомився і дізнавався щось нове, і про кожне місто! Така захоплююча подорож у мене вперше, щоб побачити стільки цікавого за такий короткий проміжок часу...
Почалося з того що ми прилетіли в Болонію і вже наступного ранку поїхали в Пинеролло, захоплююча подорож замком у Фенестрелле, наступного дня подорож Туріном (музей Єгипту) прогулянки містом, знайомство з новими цікавими людьми.
Наступний день Мілан, знайомство з консулом України в Італії і неймовірна подорож по Мілані. Не встигли прокинутись ми уже в Болонії, де нашим гідом був отець Михайло він нам показав усю красу цього міста забралися у башту-дзвіницю Кафедрального собору св'ятого Петра, там кожен мав можливість помолитися і отримати благословіння Господнє мощів Святої Анни мами пресвятої Богородиці.
Увесь час ми проживали у сім'ях Українців що живуть в Італії. Реджо Емілія стала для нас домашнім містом. Місцем де нас принімали серед ночі на ночівлю, за це хочу подякувати пані Зої і її чоловікові Володимиру!» – пише атовець.
Також він висловив подяку організаторам проекту «Зігрій душу» Анні Лисаковій, Олені Батинській та волонтеру Наталії Поповій.
А "кіборг" із 80-ої бригади Віталій П'ясецький розповів цікаву історію, яка трапилася з ним у поїздці.
Допис у Facebook подається практично без змін.
«Відвідати Італію з тисячолітньою історією прекрасно, неймовірно, феєрично. Потролити там москаля, взагалі безцінно.
Дійові особи: Дмитро Олійник та москаль з камерою.
- А ви із Рассії?
- Да.
- Ви на камєру снімаєтє?
- Канешно. (Москаль попався довірливий і думав, шо зараз на камеру йому заспівають, про дружбу і братство слов'ян. І що то всьо палітіки. Але не хохли йому попались)
Діма: Трішечки нахилившись і заглянувши в об'єктив:
- Путін Х***о!!!
Затиснувши камеру, московит знову несеться в напрямку своєї групи. Яка побачивши написи на футболках "Україна" і недобрий погляд, ніяковіли і опускали очі», – пише Віталій П'ясецький.
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Про це на своїй сторінці у Facebook написав інвалід війни Павло Солоха, який служив у 51 ОМБР.
Нагадаємо, поїздка тривала 8 днів: з 13 до 21 вересня.
«Можна писати дуже багато про кожного з ким я знайомився і дізнавався щось нове, і про кожне місто! Така захоплююча подорож у мене вперше, щоб побачити стільки цікавого за такий короткий проміжок часу...
Почалося з того що ми прилетіли в Болонію і вже наступного ранку поїхали в Пинеролло, захоплююча подорож замком у Фенестрелле, наступного дня подорож Туріном (музей Єгипту) прогулянки містом, знайомство з новими цікавими людьми.
Наступний день Мілан, знайомство з консулом України в Італії і неймовірна подорож по Мілані. Не встигли прокинутись ми уже в Болонії, де нашим гідом був отець Михайло він нам показав усю красу цього міста забралися у башту-дзвіницю Кафедрального собору св'ятого Петра, там кожен мав можливість помолитися і отримати благословіння Господнє мощів Святої Анни мами пресвятої Богородиці.
Увесь час ми проживали у сім'ях Українців що живуть в Італії. Реджо Емілія стала для нас домашнім містом. Місцем де нас принімали серед ночі на ночівлю, за це хочу подякувати пані Зої і її чоловікові Володимиру!» – пише атовець.
Також він висловив подяку організаторам проекту «Зігрій душу» Анні Лисаковій, Олені Батинській та волонтеру Наталії Поповій.
А "кіборг" із 80-ої бригади Віталій П'ясецький розповів цікаву історію, яка трапилася з ним у поїздці.
Допис у Facebook подається практично без змін.
«Відвідати Італію з тисячолітньою історією прекрасно, неймовірно, феєрично. Потролити там москаля, взагалі безцінно.
Дійові особи: Дмитро Олійник та москаль з камерою.
- А ви із Рассії?
- Да.
- Ви на камєру снімаєтє?
- Канешно. (Москаль попався довірливий і думав, шо зараз на камеру йому заспівають, про дружбу і братство слов'ян. І що то всьо палітіки. Але не хохли йому попались)
Діма: Трішечки нахилившись і заглянувши в об'єктив:
- Путін Х***о!!!
Затиснувши камеру, московит знову несеться в напрямку своєї групи. Яка побачивши написи на футболках "Україна" і недобрий погляд, ніяковіли і опускали очі», – пише Віталій П'ясецький.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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