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Волинські атовці повернулися з реабілітації в Італії

Волинські атовці повернулися з реабілітації в Італії
Волинські атовці, які проходили реабілітацію в Італії, повернулися в Україну.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав інвалід війни Павло Солоха, який служив у 51 ОМБР.

Нагадаємо, поїздка тривала 8 днів: з 13 до 21 вересня.

«Можна писати дуже багато про кожного з ким я знайомився і дізнавався щось нове, і про кожне місто! Така захоплююча подорож у мене вперше, щоб побачити стільки цікавого за такий короткий проміжок часу...

Почалося з того що ми прилетіли в Болонію і вже наступного ранку поїхали в Пинеролло, захоплююча подорож замком у Фенестрелле, наступного дня подорож Туріном (музей Єгипту) прогулянки містом, знайомство з новими цікавими людьми.

Наступний день Мілан, знайомство з консулом України в Італії і неймовірна подорож по Мілані. Не встигли прокинутись ми уже в Болонії, де нашим гідом був отець Михайло він нам показав усю красу цього міста забралися у башту-дзвіницю Кафедрального собору св'ятого Петра, там кожен мав можливість помолитися і отримати благословіння Господнє мощів Святої Анни мами пресвятої Богородиці.

Увесь час ми проживали у сім'ях Українців що живуть в Італії. Реджо Емілія стала для нас домашнім містом. Місцем де нас принімали серед ночі на ночівлю, за це хочу подякувати пані Зої і її чоловікові Володимиру!» – пише атовець.

Також він висловив подяку організаторам проекту «Зігрій душу» Анні Лисаковій, Олені Батинській та волонтеру Наталії Поповій.

А "кіборг" із 80-ої бригади Віталій П'ясецький розповів цікаву історію, яка трапилася з ним у поїздці.

Допис у Facebook подається практично без змін.

«Відвідати Італію з тисячолітньою історією прекрасно, неймовірно, феєрично. Потролити там москаля, взагалі безцінно.

Дійові особи: Дмитро Олійник та москаль з камерою.

- А ви із Рассії?
- Да.
- Ви на камєру снімаєтє?
- Канешно. (Москаль попався довірливий і думав, шо зараз на камеру йому заспівають, про дружбу і братство слов'ян. І що то всьо палітіки. Але не хохли йому попались)

Діма: Трішечки нахилившись і заглянувши в об'єктив:

- Путін Х***о!!!

Затиснувши камеру, московит знову несеться в напрямку своєї групи. Яка побачивши написи на футболках "Україна" і недобрий погляд, ніяковіли і опускали очі», – пише Віталій П'ясецький.

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Теги: Італія, атовець, реабілітація
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