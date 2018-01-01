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Волинські газовики розповіли про мільйонні збитки

Волинські газовики розповіли про мільйонні збитки
Збитки ПАТ «Волиньгаз» за минулий рік склали 40 млн грн, а вже цьогоріч можуть сягнути 200 млн грн.

Про це під час прес-конференції 27 вересня повідомив фінансовий директор ПА «Волиньгаз» Андрій Тимчишак.

За словами посадовця, єдиним джерелом фінансування ПАТ є затверджений тариф на розподіл газу, який становить трохи більше ніж 713 гривень, і вже два роки його не переглядають у НРКЕКП. Тож економічно обґрунтовані обрахунки держрегулятор ігнорував.

Таким чином, «Волиньгаз» отримує лише отримує 10% від загальної структури ціни на свої потреби, а, за словами, Тимчишака, це не дає можливості покривати необхідні витрати, 32% від 713 грн маютю спрямовувати на заробітну плату а ще 53% - на виробничо-технологічні витрати. Фактично ж витрати на останні становлять 64%.

«Все решта фінансується по залишковому принципу – інвестиційні об’єкти, підтримання аварійних бригад тощо», - зауважив Тимчишак.

Він повідомив, що за минулий рік збитки підприємства склали 40 млн грн, за перше півріччя цього року – 71,5 млн грн. До кінця року передбачають до 200 млн грн. збитків.

«Ми хочемо, щоб заробітна плата зросла принаймні 10 тисяч гривень, як у середньому в промисловості в області», - додав Тимчишак. Також він наголосив на тому, що витрати на технологічну частину постійно зростають.

«Газ для технологічних втрат ми закупляємо по ринкових цінах, нині вона становить понад 13 тисяч гривень. Ціна постійно зростає, тому у нас зростають витрати», - розповів фінансовий директор «Волиньгазу». Адже при плануванні технологічних витрат закладали ціну в близько 6 тисяч грн.

Дещо виправити ситуацію вдалося б завдяки підвищенню тарифу на розподіл газу. Однак наразі жодних позитивних зрушень немає.

«На даний момент жодних зрушень з боку комісії нема», - підсумував Тимчишак.

Окрім того, майже 64% виручки тарифної по року, яку отримує «Волиньгаз від 713 гривень, скидають субсидії. Ці кошти модна витратити лише на певний перелік статей. До того ж, ці кошти виплачують їх із значним запізненням - заборгованість за 2017 рік по субсидіях погасили лише у липні 2018 року, сума становила майже 600 млн грн.

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Теги: газ, Волинь, збитки
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