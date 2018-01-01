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На Волині 15 молодиків вночі викрали із митного складу «елітну євробляху»

На Волині 15 молодиків вночі викрали із митного складу «елітну євробляху»
Вночі у Ратному близько 15 молодиків вкрали автомобіль на іноземній реєстрації, вилучений митниками, із митного складу.

Про це 10 жовтня під час брифінгу щодо результатів роботи митниці за 9 місяців 2018 року та завдань на наступний період повідомив в.о. начальника Волинської митниці ДФС Євгеній Шелігацький.

Посадовець повідомив, що митники склали протокол порушення митних правил на громадянина Молдови, який переміщував автівку через державний кордон терміном на 1 рік.

«Нами встановлено, що він передав право керування громадянину України, та порушив терміни», - мовив Шелігацький. Тож на молдаванина склали 2 протоколи, один, зокрема, за перевищення строків, а автівку передали на митий склад у Ратному.

Йдеться про автомобіль Ауді А6 2005 року випуску. Вартість його оцінили у 120 тисяч, тож санкція статті становить 300% від недобору митних платежів – тобто понад півмільйона гривень.

«Охоронець повідомив, що близько 15 невідомих зламали замки і вкрали цей автомобіль», - додав Шелігацький. За його словами, випадком вже займаються правоохоронці.

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Теги: крадіжка, авто, митниця
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Коментарі 1
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Мда, редактори розбирають в тому що пишуть? A6 ауді 2005 року, ви її називаєте елітною???
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