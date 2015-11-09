На місці луцької школи 100 років тому був величний меморіал. РЕТРОФОТО





На сайті Австрійського державного архіву (німецькою Österreichisches Staatsarchiv), вдалось віднайти раритетні, раніше невідомі світлини, зроблені в роки Першої світової війни. Світлини якраз зроблені на луцькому меморіалі «Pro Patria», сьогодні на його місці знаходиться луцька школа № 5.



Представлені кадри були зроблені під час візиту до Луцька австрійського ерцгерцога, воєначальника, генерала-полковника Йосипа Фердинанда Тосканського (1872-1942). Народився він в сім’ї герцога Тосканського Фердинанда IV. Йосип Фердинанд був спадкоємцем, а потім і главою тосканської гілки Габсбургів. ВолиньРost згадував на своїх сторінках про постать князя в публікації «Австрійський князь на раритетних фото у Гаразджі. ФОТО». Саме Йосип Фердинанд є ключовою постаттю на фото з меморіалу.



Про меморіал «Pro Patria» волинські ЗМІ писали неодноразово. Зокрема «Volyn Times» в своєму матеріалі розповідали, що усіх, хто приходив вшанувати пам’ять загиблих на некрополі зустрічав напис: «Зупинись, перехожий! У цих могилах поховано тих відважних, гідних подиву, які віддали своє життя у Великій війні за Батьківщину».



Вальдемар Пясецький, луцький краєзнавець в матеріалі для



«Із захопленням Луцька австрійцями і переходом лінії фронту на південний схід від міста, померлих від ран чи вбитих австрійських воїнів хоронили на військовій частині цього потрійного кладовища. Оскільки тут було поховано багато австрійських солдатів і офіцерів, спеціальна команда зайнялася його впорядкуванням. Кладовище було обгороджене, а на вході до нього споруджено оригінальний меморіал «Pro Patria» («За Батьківщину»)».



Джерело фото: Österreichische Staatsarchiv



Тетяна Яцечко-Блаженко

Йосип Фердинанд Тосканський на меморіалі «Pro Patria», 1914-1918 рр. Молебень на меморіалі «Pro Patria», 1914-1918 рр. Молебень на меморіалі «Pro Patria», 1914-1918 рр. Молебень на меморіалі «Pro Patria», 1914-1918 рр. Молебень на меморіалі «Pro Patria», 1914-1918 рр. Молебень на меморіалі «Pro Patria», 1914-1918 рр. Йосип Фердинанд Тосканський біля меморіалу «Pro Patria», 1914-1918 рр. Меморіал «Pro Patria», 1914-1918 рр. Меморіал «Pro Patria», 1914-1918 рр.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На місці, де нині розташована луцька школа №5, у довоєнні роки розміщувався меморіал «Pro Patria» – «За Батьківщину».На сайті Австрійського державного архіву (німецькою Österreichisches Staatsarchiv), вдалось віднайти раритетні, раніше невідомі світлини, зроблені в роки Першої світової війни. Світлини якраз зроблені на луцькому меморіалі «Pro Patria», сьогодні на його місці знаходиться луцька школа № 5.Представлені кадри були зроблені під час візиту до Луцька австрійського ерцгерцога, воєначальника, генерала-полковника Йосипа Фердинанда Тосканського (1872-1942). Народився він в сім’ї герцога Тосканського Фердинанда IV. Йосип Фердинанд був спадкоємцем, а потім і главою тосканської гілки Габсбургів. ВолиньРost згадував на своїх сторінках про постать князя в публікації. Саме Йосип Фердинанд є ключовою постаттю на фото з меморіалу.Про меморіал «Pro Patria» волинські ЗМІ писали неодноразово. Зокрема «Volyn Times» в своєму матеріалі розповідали, що усіх, хто приходив вшанувати пам’ять загиблих на некрополі зустрічав напис: «Зупинись, перехожий! У цих могилах поховано тих відважних, гідних подиву, які віддали своє життя у Великій війні за Батьківщину»., луцький краєзнавець в матеріалі для «Monitor Wołyński» розповідає про появу некрополя ще в ХІХ столітті. Дослівно: «Усе почалося в 1895 році, коли до Луцька було приєднано значну територію вздовж рівненсько-дубнівської дороги. Межею міста в цьому напрямку став хутір Новий Світ або, як його ще називали, Нова Забудова (тепер район вулиці Чехова). Оскільки у приєднаній до міста частині опинилася територія запланованого православного кладовища, то для нього довелося підшукати інше місце на околиці міста. Після деяких пошуків на території села Яровиця, що розташоване було вздовж Теремнівської дороги (згодом – вулиця Льотнича на території Луцька, нині – проспект Перемоги), утворили нове православне кладовище. А через 10 років, з огляду на будівництво німецької кірхи, на цьому кладовищі було виділено землю для так званого протестантського кварталу. В роки Першої світової війни виникла третя частина цього кладовища – військова».«Із захопленням Луцька австрійцями і переходом лінії фронту на південний схід від міста, померлих від ран чи вбитих австрійських воїнів хоронили на військовій частині цього потрійного кладовища. Оскільки тут було поховано багато австрійських солдатів і офіцерів, спеціальна команда зайнялася його впорядкуванням. Кладовище було обгороджене, а на вході до нього споруджено оригінальний меморіал «Pro Patria» («За Батьківщину»)».Джерело фото: Österreichische Staatsarchiv

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію