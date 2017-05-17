У Луцьку на Львівській – аварія. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили власні джерела.



Зазначають, що аварія трапилася поблизу ЗОШ №2.



У Hyundai – розбиті обидва бампери, у Mercedes – пошкоджена задня частина авто.



На місці ДТП працює патрульна поліція.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Львівській зіткнулося декілька автомобілів.Про цеповідомили власні джерела.Зазначають, що аварія трапилася поблизу ЗОШ №2.У Hyundai – розбиті обидва бампери, у Mercedes – пошкоджена задня частина авто.На місці ДТП працює патрульна поліція.

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