У Луцьку на Львівській – аварія. ФОТО
Сьогодні, 15:25
У Луцьку на вулиці Львівській зіткнулося декілька автомобілів.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили власні джерела.
Зазначають, що аварія трапилася поблизу ЗОШ №2.
У Hyundai – розбиті обидва бампери, у Mercedes – пошкоджена задня частина авто.
На місці ДТП працює патрульна поліція.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили власні джерела.
Зазначають, що аварія трапилася поблизу ЗОШ №2.
У Hyundai – розбиті обидва бампери, у Mercedes – пошкоджена задня частина авто.
На місці ДТП працює патрульна поліція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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