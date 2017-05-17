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У Луцьку на Львівській – аварія. ФОТО

У Луцьку на Львівській – аварія. ФОТО
У Луцьку на вулиці Львівській зіткнулося декілька автомобілів.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили власні джерела.

Зазначають, що аварія трапилася поблизу ЗОШ №2.

У Hyundai – розбиті обидва бампери, у Mercedes – пошкоджена задня частина авто.

На місці ДТП працює патрульна поліція.

У Луцьку на Львівській – аварія. ФОТО
У Луцьку на Львівській – аварія. ФОТО
У Луцьку на Львівській – аварія. ФОТО
У Луцьку на Львівській – аварія. ФОТО
У Луцьку на Львівській – аварія. ФОТО

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Теги: аварія, Луцьк, ДТП, Львівська
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