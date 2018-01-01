На Волині на 7 років посадили чоловіка, який вкрав і розбив BMW за 1,3 мільйона

На Волині засудили чоловіка, який викрав із автомийки автомобіль BMW вартістю 1,3 млн грн. та розбив його вже на найближчому мості.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду від 24 жовтня.Інцидент трапився 15 липня 2017 року на автомийці у Ковелі.Чоловік, який працював на цій же мийці, однак того дня мав вихідний, поцупив зі столу адміністратора ключі від машини BMW 535 D, яка коштувала 1 367 790 грн. Надвечір чоловік, який до того ж був напідпитку, вимкнув сигналізацію машини, сів за кермо і покинув мийку. Однак на одній із вулиць "не вписався" у поворот та врізався у бетонне загородження на мосту через річку Турія. Передня частина машини зазнала значних пошкоджень - ремонт оцінили у 633 тис 324 грн.Чоловік, який до цього вже мав дві судимості, свою вину визнав.Зрештою, суд теж визнав його винним у незаконному заволодінні транспортним засобом та засудив до 7 років позбавлення волі. До цього терміну приєднали невідбуту частину покарання за попереднім вироком, тож загалом чоловік відсидить 7,1 року.