На Волині на 7 років посадили чоловіка, який вкрав і розбив BMW за 1,3 мільйона
Сьогодні, 18:43
На Волині засудили чоловіка, який викрав із автомийки автомобіль BMW вартістю 1,3 млн грн. та розбив його вже на найближчому мості.
Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду від 24 жовтня.
Інцидент трапився 15 липня 2017 року на автомийці у Ковелі.
Чоловік, який працював на цій же мийці, однак того дня мав вихідний, поцупив зі столу адміністратора ключі від машини BMW 535 D, яка коштувала 1 367 790 грн. Надвечір чоловік, який до того ж був напідпитку, вимкнув сигналізацію машини, сів за кермо і покинув мийку. Однак на одній із вулиць "не вписався" у поворот та врізався у бетонне загородження на мосту через річку Турія. Передня частина машини зазнала значних пошкоджень - ремонт оцінили у 633 тис 324 грн.
Чоловік, який до цього вже мав дві судимості, свою вину визнав.
Зрештою, суд теж визнав його винним у незаконному заволодінні транспортним засобом та засудив до 7 років позбавлення волі. До цього терміну приєднали невідбуту частину покарання за попереднім вироком, тож загалом чоловік відсидить 7,1 року.
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Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду від 24 жовтня.
Інцидент трапився 15 липня 2017 року на автомийці у Ковелі.
Чоловік, який працював на цій же мийці, однак того дня мав вихідний, поцупив зі столу адміністратора ключі від машини BMW 535 D, яка коштувала 1 367 790 грн. Надвечір чоловік, який до того ж був напідпитку, вимкнув сигналізацію машини, сів за кермо і покинув мийку. Однак на одній із вулиць "не вписався" у поворот та врізався у бетонне загородження на мосту через річку Турія. Передня частина машини зазнала значних пошкоджень - ремонт оцінили у 633 тис 324 грн.
Чоловік, який до цього вже мав дві судимості, свою вину визнав.
Зрештою, суд теж визнав його винним у незаконному заволодінні транспортним засобом та засудив до 7 років позбавлення волі. До цього терміну приєднали невідбуту частину покарання за попереднім вироком, тож загалом чоловік відсидить 7,1 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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