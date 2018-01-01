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Кіберполіція з Волині проводить обшуки у Рівному. ФОТО

Кіберполіція з Волині проводить обшуки у Рівному. ФОТО
Волинські кіберполіцейські спільно з колегами із двох областей проводять обшуки у Рівному та Городку.

Про це повідомляє Рівне вечірнє.

Кіберполіцейські обшукують цехи, в яких незаконно виробляли фальсифіковані гербіциди – засоби системної дії для знищення бур'янів – та реалізовували їх через інтернет-майданчики в 9 областях України.

Заступник начальника Департаменту кіберполіції України Віталій Чубаєвський повідомив, що усі хімзасоби продавали під торговими марками «Напалм» та «Напалм форте», право власності на які належить ТОВ «Сімейний Сад». І правовласник поскаржився у поліцію, бо стверджує, що зазнав мільйонних збитків від дій спритників.

За фактом незаконного незаконного використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару, або іншого умисного порушення права на ці об'єкти, якщо це завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі, відкрито кримінальне провадження.

«Обшуки ще тривають. Що знайшли та вилучили у рівненських підприємців, обіцяють повідомити пізніше», - йдеться у повідомленні.


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Теги: обшук, Волинь
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