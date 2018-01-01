Кіберполіція з Волині проводить обшуки у Рівному. ФОТО
Сьогодні, 21:54
Волинські кіберполіцейські спільно з колегами із двох областей проводять обшуки у Рівному та Городку.
Про це повідомляє Рівне вечірнє.
Кіберполіцейські обшукують цехи, в яких незаконно виробляли фальсифіковані гербіциди – засоби системної дії для знищення бур'янів – та реалізовували їх через інтернет-майданчики в 9 областях України.
Заступник начальника Департаменту кіберполіції України Віталій Чубаєвський повідомив, що усі хімзасоби продавали під торговими марками «Напалм» та «Напалм форте», право власності на які належить ТОВ «Сімейний Сад». І правовласник поскаржився у поліцію, бо стверджує, що зазнав мільйонних збитків від дій спритників.
За фактом незаконного незаконного використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару, або іншого умисного порушення права на ці об'єкти, якщо це завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі, відкрито кримінальне провадження.
«Обшуки ще тривають. Що знайшли та вилучили у рівненських підприємців, обіцяють повідомити пізніше», - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляє Рівне вечірнє.
Кіберполіцейські обшукують цехи, в яких незаконно виробляли фальсифіковані гербіциди – засоби системної дії для знищення бур'янів – та реалізовували їх через інтернет-майданчики в 9 областях України.
Заступник начальника Департаменту кіберполіції України Віталій Чубаєвський повідомив, що усі хімзасоби продавали під торговими марками «Напалм» та «Напалм форте», право власності на які належить ТОВ «Сімейний Сад». І правовласник поскаржився у поліцію, бо стверджує, що зазнав мільйонних збитків від дій спритників.
За фактом незаконного незаконного використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару, або іншого умисного порушення права на ці об'єкти, якщо це завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі, відкрито кримінальне провадження.
«Обшуки ще тривають. Що знайшли та вилучили у рівненських підприємців, обіцяють повідомити пізніше», - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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