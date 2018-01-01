У поліції спростували інформацію про осіб, нібито причетних до стрілянини у Луцьку





Про це в коментарі Інформаційному агентствуЛюбов Гордієвська.



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Вперше інформацію про розшук 7 осіб, їх імена, фото та адреси опублікував інформаційний портал міста Южний. Згодом її поширили і волинські ЗМІ.



Проте ні на сайті ГУНП Одеської області, ні на офіційній Фейсбук-сторінці поліції знайти таку інформацію не вдалось.



Любов Гордієвська зазначає, що структурні підрозділи поліції області не отримували вказівки та не давали доручення поширювати вищезгадану інформацію.



«Всі інформаційні повідомлення, які поширюють наші прес-офіцери на своїх сторінках, проходять затвердження відповідно до офіційної процедури. Вищезгадану інформацію про розшук я бачу вперше, доручення її поширювати відділ комунікації не надавав», - зазначила Любов Гордієвська.



За станом на 13:35 повідомлення видалили з порталу міста Южний.



Нагадаємо, 5 листопада близько 14:30 на автомийці у Луцьку зчинили стрілянину. Одна людина загинула, двох постраждалих госпіталізувала «швидка». Очільник патрульної поліції Волині Олександр Вовченко повідомив, що на автомийці сталась перестрілка, нападники втекли. У місті та області оголосили план «Перехоплення».



Також стало відомо, що загиблий під час стрілянини на луцькій автомийці - уродженець Любомльського району Волині. Згодом правоохоронці оприлюднили фотографії автівок, на яких втекли нападники.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Головне управління Національної поліції в Одеській області спростувало інформацію ЗМІ про розшук осіб, які можуть мати відношення до смертельної перестрілки у Луцьку.Про це в коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини повідомила начальник відділу комунікації ГУНП в Одеській областіВперше інформацію про розшук 7 осіб, їх імена, фото та адреси опублікував інформаційний портал міста Южний. Згодом її поширили і волинські ЗМІ.Проте ні на сайті ГУНП Одеської області, ні на офіційній Фейсбук-сторінці поліції знайти таку інформацію не вдалось.Любов Гордієвська зазначає, що структурні підрозділи поліції області не отримували вказівки та не давали доручення поширювати вищезгадану інформацію.«Всі інформаційні повідомлення, які поширюють наші прес-офіцери на своїх сторінках, проходять затвердження відповідно до офіційної процедури. Вищезгадану інформацію про розшук я бачу вперше, доручення її поширювати відділ комунікації не надавав», - зазначила Любов Гордієвська.За станом на 13:35 повідомлення видалили з порталу міста Южний.Нагадаємо, 5 листопада близько 14:30 на автомийці у Луцьку зчинили стрілянину. Одна людина загинула, двох постраждалих госпіталізувала «швидка». Очільник патрульної поліції Волиніповідомив, що на автомийці сталась перестрілка, нападники втекли. У місті та області оголосили план «Перехоплення».Також стало відомо, що загиблий під час стрілянини на луцькій автомийці - уродженець Любомльського району Волині. Згодом правоохоронці оприлюднили фотографії автівок, на яких втекли нападники.

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