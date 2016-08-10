У Нововолинську гудітимуть сирени тривоги
Сьогодні, 17:25
У Нововолинську 14 листопада, з 14:00 до 15:00 години, з метою перевірки рівня готовності технічних засобів централізованої системи оповіщення лунатимуть сирени.
Сирени вмикатимуть з навчальною метою, тому практичні заходи відпрацьовувати не будуть - йдеться на сайті Нововолинської міської ради
Тому мешканців просять зберігати спокій.
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Сирени вмикатимуть з навчальною метою, тому практичні заходи відпрацьовувати не будуть - йдеться на сайті Нововолинської міської ради
Тому мешканців просять зберігати спокій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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