У Нововолинську гудітимуть сирени тривоги





Сирени вмикатимуть з навчальною метою, тому практичні заходи відпрацьовувати не будуть - йдеться на сайті Нововолинської міської ради



Тому мешканців просять зберігати спокій.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську 14 листопада, з 14:00 до 15:00 години, з метою перевірки рівня готовності технічних засобів централізованої системи оповіщення лунатимуть сирени.Сирени вмикатимуть з навчальною метою, тому практичні заходи відпрацьовувати не будуть - йдеться на сайті Нововолинської міської радиТому мешканців просять зберігати спокій.

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