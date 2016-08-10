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У Нововолинську гудітимуть сирени тривоги

У Нововолинську гудітимуть сирени тривоги
У Нововолинську 14 листопада, з 14:00 до 15:00 години, з метою перевірки рівня готовності технічних засобів централізованої системи оповіщення лунатимуть сирени.

Сирени вмикатимуть з навчальною метою, тому практичні заходи відпрацьовувати не будуть - йдеться на сайті Нововолинської міської ради

Тому мешканців просять зберігати спокій.




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Теги: сирени, Нововолинську
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