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Пастор церкви скандального Сандея Аделаджі зчинив стрілянину в Ковелі

Пастор церкви скандального Сандея Аделаджі зчинив стрілянину в Ковелі
Смертельну стрілянину в Ковелі влаштував пастор церкви «Слово життя», яка перебуває у структурі церкви «Посольство Боже», очолюваної скандальним Сандеєм Аделаджою.

Нагадаємо, за даними поліції, 26 листопада на вулиці Володимирській у Ковелі 46-річний місцевий житель під час конфлікту застрелив із зареєстрованої мисливської зброї двох ковельчан, 51-го та 25-ти років, після чого наклав на себе руки. Ще одного потерпілого, 43-річного чоловіка, із вогнепальним пораненням доставили у лікарню.

Згідно з інформацією на сайті Ковельської міської ради, релігійну громаду церкви Повного Євангелія «Слово життя» очолював Кононенко Олег Васильович. Про його смерть написали на офіційній сторінці церкви «Слово життя» у Facebook. Біля фото написали «Сумуємо», а у коментарі під фото додали «Погиб».



Співчуття з приводу смерті Олега Кононенка з’явилися і на сайті церкви «Посольство Боже», яку очолює Сандей Аделаджа, якого пов’язували з розпустою та фінансовими махінаціями.

Пастор церкви скандального Сандея Аделаджі зчинив стрілянину в Ковелі


Зауважимо, що глави Євангельських Церков України раніше зверталися до українського народу щодо того, що вважають діяльність Сандея Аделаджі деструктивною і не вважають церкви, які мають до нього причетність, частиною євангельської спільноти.

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Теги: Олег Кононенко, Сандей Аделаджа, стрілянина, Ковель
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