Луцькі бальники підкорили кубок Європи





24 листопада в м. Братислава (Словаччина) відбувся кубок Європи з танцювального спорту.



Волинь на кубку Європи представляли 16 учасників Луцького танцювального клубу «Троянда».



Саме цей клуб у підсумку здобув перше командне місце серед юніорів за Європейською програмою «Формейшн».









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