Луцькі бальники підкорили кубок Європи
Сьогодні, 17:32
Луцькі танцюристи здобули перемогу на кубку Європи з танцювального спорту.
24 листопада в м. Братислава (Словаччина) відбувся кубок Європи з танцювального спорту.
Волинь на кубку Європи представляли 16 учасників Луцького танцювального клубу «Троянда».
Саме цей клуб у підсумку здобув перше командне місце серед юніорів за Європейською програмою «Формейшн».
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24 листопада в м. Братислава (Словаччина) відбувся кубок Європи з танцювального спорту.
Волинь на кубку Європи представляли 16 учасників Луцького танцювального клубу «Троянда».
Саме цей клуб у підсумку здобув перше командне місце серед юніорів за Європейською програмою «Формейшн».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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