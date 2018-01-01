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Луцькі бальники підкорили кубок Європи

Луцькі бальники підкорили кубок Європи
Луцькі танцюристи здобули перемогу на кубку Європи з танцювального спорту.

24 листопада в м. Братислава (Словаччина) відбувся кубок Європи з танцювального спорту.

Волинь на кубку Європи представляли 16 учасників Луцького танцювального клубу «Троянда».

Саме цей клуб у підсумку здобув перше командне місце серед юніорів за Європейською програмою «Формейшн».




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Теги: танці, Луцьк, перемога
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