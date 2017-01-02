Коли засяє головна ялинка Луцька





Про це йдеться у розпорядженні в.о. мера Григорія Пустовіта.



Нагадаємо,



Окрім того, з'явиться біля новорічного дерева й кований символ 2019-го року - свиня.



Урочисте засвічення ялинки на Театральному майдані міста відбудеться 19-го грудня у День святого Миколая.



Запрацює у цей день і «Різдвяна майстерня» у Палаці культури міста.

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