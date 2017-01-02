Коли засяє головна ялинка Луцька
Сьогодні, 14:12
Стало відомо, коли засвітять новорічну красуню у центрі Луцька.
Про це йдеться у розпорядженні в.о. мера Григорія Пустовіта.
Нагадаємо, кардинальною змінювати новорічну красуню в центрі міста не будуть, адже на Театральному майдані ростуть три ялинки, які традиційно стають окрасою святкувань. У міськраді хочуть докупити нові іграшки.
Окрім того, з'явиться біля новорічного дерева й кований символ 2019-го року - свиня.
Урочисте засвічення ялинки на Театральному майдані міста відбудеться 19-го грудня у День святого Миколая.
Запрацює у цей день і «Різдвяна майстерня» у Палаці культури міста.
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Про це йдеться у розпорядженні в.о. мера Григорія Пустовіта.
Нагадаємо, кардинальною змінювати новорічну красуню в центрі міста не будуть, адже на Театральному майдані ростуть три ялинки, які традиційно стають окрасою святкувань. У міськраді хочуть докупити нові іграшки.
Окрім того, з'явиться біля новорічного дерева й кований символ 2019-го року - свиня.
Урочисте засвічення ялинки на Театральному майдані міста відбудеться 19-го грудня у День святого Миколая.
Запрацює у цей день і «Різдвяна майстерня» у Палаці культури міста.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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