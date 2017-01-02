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Коли засяє головна ялинка Луцька

Коли засяє головна ялинка Луцька
Стало відомо, коли засвітять новорічну красуню у центрі Луцька.

Про це йдеться у розпорядженні в.о. мера Григорія Пустовіта.

Нагадаємо, кардинальною змінювати новорічну красуню в центрі міста не будуть, адже на Театральному майдані ростуть три ялинки, які традиційно стають окрасою святкувань. У міськраді хочуть докупити нові іграшки.

Окрім того, з'явиться біля новорічного дерева й кований символ 2019-го року - свиня.

Урочисте засвічення ялинки на Театральному майдані міста відбудеться 19-го грудня у День святого Миколая.

Запрацює у цей день і «Різдвяна майстерня» у Палаці культури міста.

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Теги: ялинка, Новий рік, Луцьк
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