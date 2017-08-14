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Ліцей на Рівненщині перейменували на честь Ігоря Єремеєва

Ліцей на Рівненщині перейменували на честь Ігоря Єремеєва
Ліцей у селі Острожець, що у Млинівському районі Рівненської області, перейменували на честь відомого політика та бізнесмена Ігоря Єремеєва.

Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла директор ліцею Лариса Кравчук.

Нагадаємо, Ігор Єремеєв народився 3 квітня 1968 року в селі Острожець. У 1985 році закінчив Острожецьку середню школу.

За словами Лариси Кравчук, із ініціативою щодо перейменування ліцею на честь знаного земляка виступила громада села та колектив закладу освіти.
Ліцей на Рівненщині перейменували на честь Ігоря Єремеєва

30 листопада на сесії сільської ради депутати погодили перейменування ліцею в Острожці. 5 грудня навчальному закладу офіційно присвоїли назву Острожецький ліцей імені Ігоря Єремеєва.

"Ми дуже гордимося цим і будемо намагатися відповідати статусу", - зауважила директор ліцею.

За життя Ігор Єремеєв вкладав немалі кошти в розвиток навчального закладу та свого села. Лише в 2016 році благодійний фонд "Волинська родина" імені Ігоря Єремеєва виділив 409,7 тисячі гривень на ремонт покрівлі та майже 175 тисяч гривень на дитячий майданчик.

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Справу мецената продовжують його колеги, і спонсорують відновлення та реконструкцію закладу освіти. Колись школа, а тепер ліцей в Острожці - не тільки одна з найгарніших, а й з найстаріших в районі.

Справжнім сюрпризом для школи та всього села став новий фасад, який запропонували зробити рідний брат Євген Єремеєв, гендиректор "Континіуму" Олег Галущак, а також інші друзі та колеги Ігоря Єремеєва.

Нагадаємо, цьогоріч у квітні у Луцьку презентували фільм Ігоря Єремеєва.



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Теги: ліцей, Острожець, Ігор Єремеєв
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