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На луцькій автостанції – аварія. ФОТО

На луцькій автостанції – аварія. ФОТО
У Луцьку на вулиці Конякіна зіткнулись дві автівки.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

Аварія сталася о 14:00.

Зіткнулись легковик Mitsubishi та позашляховик Renault.

Автомобілі зазнали незначних механічних ушкоджень.
На луцькій автостанції – аварія. ФОТО

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Теги: аварія, ДТП, Луцьк, Конякіна
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