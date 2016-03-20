На луцькій автостанції – аварія. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.



Аварія сталася о 14:00.



Зіткнулись легковик Mitsubishi та позашляховик Renault.



Автомобілі зазнали незначних механічних ушкоджень.



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