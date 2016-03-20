На луцькій автостанції – аварія. ФОТО
Сьогодні, 14:11
У Луцьку на вулиці Конякіна зіткнулись дві автівки.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Аварія сталася о 14:00.
Зіткнулись легковик Mitsubishi та позашляховик Renault.
Автомобілі зазнали незначних механічних ушкоджень.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Аварія сталася о 14:00.
Зіткнулись легковик Mitsubishi та позашляховик Renault.
Автомобілі зазнали незначних механічних ушкоджень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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