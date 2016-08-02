У Луцьку маршрутка затиснула і протягнула дитину
Сьогодні, 18:37
У Луцьку на вулиці Богдана Хмельницького в маршрутці дверима затиснуло руку дитині.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці інциденту.
Подія трапилася 26 грудня приблизно о 18:10. На зупинці біля школи №1 дверима маршрутки №12 затиснуло руку дитині.
Водій зупинився на зупинці, деякі людини встигли вийти, зокрема й постраждала дитина, яку мати тримала за руку. Зненацька водій закрив двері і почав їхати, не випустивши матір.
В результаті маршрутка протягнула дівчинку, якій на вигляд приблизно 2 роки, дорогою кілька метрів.
На місце приїхав тато дитини, а також поліція. Маршрутка залишилася на місці події. Наразі з ситуацією розбираються правоохоронці.
Деталі - згодом.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці інциденту.
Подія трапилася 26 грудня приблизно о 18:10. На зупинці біля школи №1 дверима маршрутки №12 затиснуло руку дитині.
Водій зупинився на зупинці, деякі людини встигли вийти, зокрема й постраждала дитина, яку мати тримала за руку. Зненацька водій закрив двері і почав їхати, не випустивши матір.
В результаті маршрутка протягнула дівчинку, якій на вигляд приблизно 2 роки, дорогою кілька метрів.
На місце приїхав тато дитини, а також поліція. Маршрутка залишилася на місці події. Наразі з ситуацією розбираються правоохоронці.
Деталі - згодом.
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Коментарі 4
7 гривень? Їб*шити їх треба, як сидорову козу, щоб боялися перднути не так!
Дуже щиро сподіваюся, що водятла таки а)виженуть к бісу з роботи; б) через суд примусять сплатити некислу компенсацію; в) в ідеалі - заберуть КАТЕГОРІЮ! І за різкі старти з місця, коли люди по салону літають, треба робити так само - відбирати в лихача ключі, давати в пику, і викликати поліцію.
Відповідно до техніки безпеки мама повинна була вийти першою, підстрахувати дитину, щоб при виході не послизнулася, тоді б не сталося такого жаху. Співчуваю бідній дитині, бо винуваті дорослі, а постраждало маля.
Бля, сьогодні їхав на роботу схоже було, правда дитину на декільки секінд затисло з сережини маршрутки, нахуй гнати тих водіїв при найменшій скарзі, вони вже в корінь ахуєли, перепрошую за французьку, і ще тарифи піднімати хочуть? - ХУЙ ВАМ!!!
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