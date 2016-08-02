У Луцьку маршрутка затиснула і протягнула дитину





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці інциденту.



Подія трапилася 26 грудня приблизно о 18:10. На зупинці біля школи №1 дверима маршрутки №12 затиснуло руку дитині.



Водій зупинився на зупинці, деякі людини встигли вийти, зокрема й постраждала дитина, яку мати тримала за руку. Зненацька водій закрив двері і почав їхати, не випустивши матір.



В результаті маршрутка протягнула дівчинку, якій на вигляд приблизно 2 роки, дорогою кілька метрів.



На місце приїхав тато дитини, а також поліція. Маршрутка залишилася на місці події. Наразі з ситуацією розбираються правоохоронці.



Деталі - згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Богдана Хмельницького в маршрутці дверима затиснуло руку дитині.Про цеповідомили очевидці інциденту.Подія трапилася 26 грудня приблизно о 18:10. На зупинці біля школи №1 дверима маршрутки №12 затиснуло руку дитині.Водій зупинився на зупинці, деякі людини встигли вийти, зокрема й постраждала дитина, яку мати тримала за руку. Зненацька водій закрив двері і почав їхати, не випустивши матір.В результаті маршрутка протягнула дівчинку, якій на вигляд приблизно 2 роки, дорогою кілька метрів.На місце приїхав тато дитини, а також поліція. Маршрутка залишилася на місці події. Наразі з ситуацією розбираються правоохоронці.Деталі - згодом.

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