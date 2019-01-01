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Ще одна парафія на Волині проголосувала за перехід до ПЦУ

Ще одна парафія на Волині проголосувала за перехід до ПЦУ
Релігійна громада Свято-Покровського храму села Бобичі Володимир-Волинського району прийняла рішення про перехід з Московського патріархату до помісної Православної церкви України.

Збори, на яких проголосували за таке рішення, відбулися сьогодні, 26 січня.

Відомо, що громадський порядок під час зборів охороняли поліцейські. Утім, учасники зборів зауважують, що захід відбувся у спокійній обстановці, а рішення прийняли виважено.

Нагадаємо, ввчора, 25 січня, рішення приєднатися до ПЦУ прийняла громада села Коршів Луцького району.


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Теги: ПЦУ, Бобичі, Волинь
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