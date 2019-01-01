MONATIK та ще купа зірок з'явилися у смішному кліпі українського гурту. ВІДЕО

У новому кліпі гурту з'явилися 20 знаменитостей, серед них - зірка з Луцька MONATIK.20 українських зірок стали героями нового відео "Селфі" групи NRavitsa Planet, створеному в стилі комп'ютерної гри на приставці Sega.За сюжетом кліпу фронтмен групи Іван Марунич грає за свого персонажа на приставці, збираючи селфі з зірками українського шоу-бізнесу з різних локацій Києва. Перед героєм гри з'являються монети з буквою "S", які перетворюються в реальні фото. Так на шляху гравця з'явилися Монатік, Оля Полякова, Сашко Положинський, Валерій Харчишин, Джамала, Сергій Міхалок. Всього кілька десятків зірок і публічних персон."За кілька років наша група подружилася практично з усіма українськими музикантами, і накопичилися десятки фото з колегами. Вирішили залишити ці селфачі в форматі кліпу. Особливо ціную фотку з Камалією. Сподіваюся, одного разу вона мене усиновить", - розповів Іван Марунич, фронтмен NRavitsa Planet:.Також у кліпі в деяких моментах сюжет дублює текст пісні. Наприклад, на словах пісні "Я друг мера і відомий бізнесмен" з'являється Селфі Івана з Віталієм Кличком, а фото з Дмитром Шуровим з'являється на рядках "... ми граємо на піаніно, не як Піанобой, але, в принципі, терпимо".В кінці відео, як і у всіх комп'ютерних іграх, на шляху з'являється ватажок в джинсах.