MONATIK та ще купа зірок з'явилися у смішному кліпі українського гурту. ВІДЕО
Сьогодні, 11:45
У новому кліпі гурту з'явилися 20 знаменитостей, серед них - зірка з Луцька MONATIK.
20 українських зірок стали героями нового відео "Селфі" групи NRavitsa Planet, створеному в стилі комп'ютерної гри на приставці Sega.
За сюжетом кліпу фронтмен групи Іван Марунич грає за свого персонажа на приставці, збираючи селфі з зірками українського шоу-бізнесу з різних локацій Києва. Перед героєм гри з'являються монети з буквою "S", які перетворюються в реальні фото. Так на шляху гравця з'явилися Монатік, Оля Полякова, Сашко Положинський, Валерій Харчишин, Джамала, Сергій Міхалок. Всього кілька десятків зірок і публічних персон.
"За кілька років наша група подружилася практично з усіма українськими музикантами, і накопичилися десятки фото з колегами. Вирішили залишити ці селфачі в форматі кліпу. Особливо ціную фотку з Камалією. Сподіваюся, одного разу вона мене усиновить", - розповів Іван Марунич, фронтмен NRavitsa Planet:.
Також у кліпі в деяких моментах сюжет дублює текст пісні. Наприклад, на словах пісні "Я друг мера і відомий бізнесмен" з'являється Селфі Івана з Віталієм Кличком, а фото з Дмитром Шуровим з'являється на рядках "... ми граємо на піаніно, не як Піанобой, але, в принципі, терпимо".
В кінці відео, як і у всіх комп'ютерних іграх, на шляху з'являється ватажок в джинсах.
Довідково:
Група NRavitsa Planet – український гурт, учасники телешоу Х-фактор і Мамахохотала. Команда виступала на фестивалі Atlas Weekend в 2016 і 2018 роках, а в 2017 пісня NRavitsa Planet "Небо" стала саундтреком комедії "Інфоголік".
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20 українських зірок стали героями нового відео "Селфі" групи NRavitsa Planet, створеному в стилі комп'ютерної гри на приставці Sega.
За сюжетом кліпу фронтмен групи Іван Марунич грає за свого персонажа на приставці, збираючи селфі з зірками українського шоу-бізнесу з різних локацій Києва. Перед героєм гри з'являються монети з буквою "S", які перетворюються в реальні фото. Так на шляху гравця з'явилися Монатік, Оля Полякова, Сашко Положинський, Валерій Харчишин, Джамала, Сергій Міхалок. Всього кілька десятків зірок і публічних персон.
"За кілька років наша група подружилася практично з усіма українськими музикантами, і накопичилися десятки фото з колегами. Вирішили залишити ці селфачі в форматі кліпу. Особливо ціную фотку з Камалією. Сподіваюся, одного разу вона мене усиновить", - розповів Іван Марунич, фронтмен NRavitsa Planet:.
Також у кліпі в деяких моментах сюжет дублює текст пісні. Наприклад, на словах пісні "Я друг мера і відомий бізнесмен" з'являється Селфі Івана з Віталієм Кличком, а фото з Дмитром Шуровим з'являється на рядках "... ми граємо на піаніно, не як Піанобой, але, в принципі, терпимо".
В кінці відео, як і у всіх комп'ютерних іграх, на шляху з'являється ватажок в джинсах.
Довідково:
Група NRavitsa Planet – український гурт, учасники телешоу Х-фактор і Мамахохотала. Команда виступала на фестивалі Atlas Weekend в 2016 і 2018 роках, а в 2017 пісня NRavitsa Planet "Небо" стала саундтреком комедії "Інфоголік".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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