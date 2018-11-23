У лікарні помер лучанин-боєць 51 бригади

Назар Бондарук.



Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.



Проживав військовослужбовець у Луцьку.



Брав участь у боях під Волновахою. Інвалід війни, мав військове звання – солдат.



Помер Назар Бондарук у лікарні.



Похорони військового відбудуться в понеділок, 4 лютого, у с. Гаразджа.

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