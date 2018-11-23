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У лікарні помер лучанин-боєць 51 бригади

У лікарні помер лучанин-боєць 51 бригади
Сьогодні, 2 лютого, відійшов у вічність учасник АТО, боєць 51 бригади Назар Бондарук.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

Проживав військовослужбовець у Луцьку.

Брав участь у боях під Волновахою. Інвалід війни, мав військове звання – солдат.

Помер Назар Бондарук у лікарні.

Похорони військового відбудуться в понеділок, 4 лютого, у с. Гаразджа.

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Теги: Назар Бондарук, Волноваха, 51 бригада, лікарня, смерть
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