У лікарні помер лучанин-боєць 51 бригади
02 лютий, 23:48
Сьогодні, 2 лютого, відійшов у вічність учасник АТО, боєць 51 бригади Назар Бондарук.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Проживав військовослужбовець у Луцьку.
Брав участь у боях під Волновахою. Інвалід війни, мав військове звання – солдат.
Помер Назар Бондарук у лікарні.
Похорони військового відбудуться в понеділок, 4 лютого, у с. Гаразджа.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Проживав військовослужбовець у Луцьку.
Брав участь у боях під Волновахою. Інвалід війни, мав військове звання – солдат.
Помер Назар Бондарук у лікарні.
Похорони військового відбудуться в понеділок, 4 лютого, у с. Гаразджа.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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