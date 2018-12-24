На Волині п’яний хлопець убив свою тітку





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.



Відомо, що хлопцеві 17 років. Вбивство він вчинив в стані алкогольного сп’яніння, вдаривши тітку каменем та металевим предметом у голову декілька разів.



Від отриманих травм жінка, якій було 48 років, померла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Кортеліси Ратнівського району племінник вбив рідну тітку. Трагедія сталася учора, 3 лютого.Про цестало відомо з власних джерел.Відомо, що хлопцеві 17 років. Вбивство він вчинив в стані алкогольного сп’яніння, вдаривши тітку каменем та металевим предметом у голову декілька разів.Від отриманих травм жінка, якій було 48 років, померла.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію