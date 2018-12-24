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На Волині п’яний хлопець убив свою тітку

На Волині п’яний хлопець убив свою тітку
У селі Кортеліси Ратнівського району племінник вбив рідну тітку. Трагедія сталася учора, 3 лютого.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

Відомо, що хлопцеві 17 років. Вбивство він вчинив в стані алкогольного сп’яніння, вдаривши тітку каменем та металевим предметом у голову декілька разів.

Від отриманих травм жінка, якій було 48 років, померла.

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Теги: смерть, вбивство, Волинь, кримінал
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