На Волині п’яний хлопець убив свою тітку
Сьогодні, 11:16
У селі Кортеліси Ратнівського району племінник вбив рідну тітку. Трагедія сталася учора, 3 лютого.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Відомо, що хлопцеві 17 років. Вбивство він вчинив в стані алкогольного сп’яніння, вдаривши тітку каменем та металевим предметом у голову декілька разів.
Від отриманих травм жінка, якій було 48 років, померла.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Відомо, що хлопцеві 17 років. Вбивство він вчинив в стані алкогольного сп’яніння, вдаривши тітку каменем та металевим предметом у голову декілька разів.
Від отриманих травм жінка, якій було 48 років, померла.
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