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Пухнасті любощі, або Закохані парочки Луцького зоопарку. ФОТО

Пухнасті любощі, або Закохані парочки Луцького зоопарку. ФОТО
Порозуміння, тепло, довіра, турбота, ніжність, щастя…Усе це поміщається в одне слово – «любов». Для кожного вона різна і у кожного по-іншому проявляється. Хтось щоранку прокидається раніше, аби приготувати другій половинці сніданок, дехто присвячує романтичні вірші, хтось купує улюблені квіти коханій, декотрі лагідно обіймають, бажаючи гарного дня…

Але любов можуть проявляти не лише люди, а й пухнастики. Вони турбуються не лише про свою пару. Вони лащаться до тих, хто прихистив їх, врятував і щодня балує смаколиками. Одна з таких людей – директор Луцького зоопарку Людмила Денисенко. Здається, чи не усі півтисячі тварин за десятки метрів розрізняють її кроки з-поміж інших та чекають від неї коронного «Привіт, мої хороші».

До Дня святого Валентина Людмила Денисенко розповіла Інформаційному агентству ВолиньPost про закохані парочки у звіринці та чому навіть пухнастики не можуть бути наодинці.

Лев Нік і левиця Даша
Пухнасті любощі, або Закохані парочки Луцького зоопарку. ФОТО

За словами Людмили Денисенко, це одна з найстаріших пар Луцького зоопарку: Ніку – 17 років, Даші – 15 років.

«Узагалі леви дуже сімейні, живуть прайдами, тому у них дуже гарні сімейні стосунки. Зважаючи на вік тварин, у цієї пари немає потомства. Нік дуже оберігає Дашу, часто не пускає до нас. Іноді нам здається, що вона для Ніка – цілий світ», - поділилася директор звіринцю.

Тигри Аїда і Тамерлан
Пухнасті любощі, або Закохані парочки Луцького зоопарку. ФОТО

Парочка чотирилапих доволі молода – цьогоріч їй буде лише 4 роки. Приїхала вона у Луцьк із Київського зоопарку. Не зважаючи на вік, тигри уже мають маля – славнозвісне тигреня Трішу.

«За своєю вдачею тигри більше схожі на котів, тому у них немає тісних сімейних зв'язків. У природі тигриця народжує сама, тигр не бере активної участі у вихованні потомства. Але навіть попри це, у них гарні стосунки», - зауважила Людмила Денисенко.

Ведмеді Маша і Потапович
Пухнасті любощі, або Закохані парочки Луцького зоопарку. ФОТО

Бурі ведмеді – також одна із найдавніших пар, які оселилися у зоопарку. На жаль, зважаючи на сезон, Маша і Потапович знаходяться у зимовій сплячці.

«Потаповичу цьогоріч буде 29 років, а Маші – 27 років. Малят у них вже немає, але у свій час були», - розповіла Людмила Денисенко.

Папуги Блуша і Ара
Пухнасті любощі, або Закохані парочки Луцького зоопарку. ФОТО

Блушу звіринцю свого часу подарували власники ресторації «Чевермето». На Ару ж під час однієї з сесій міської ради «скинулися» депутати. Тепер вони нерозлучні.

Лемури Король Джуліан та Іруся
Пухнасті любощі, або Закохані парочки Луцького зоопарку. ФОТО

Як розповіла Людмила Денисенко, у лемурів панує матріархат. Тож самка взяла на себе обов’язки голови сім’ї. Торік у пухнастої парочки народилося маля.

Мавпи-гусари Оскар і Зося
Пухнасті любощі, або Закохані парочки Луцького зоопарку. ФОТО

Самку подарували на відкриття зоопарку у 2015 році, а самець приїхав у місто із Ризького зоопарку. Минулого року у пари на 8 березня народилося маля, котре символічно назвали Марта. Друге дитинча мавп побачило світ у грудні 2018-го.

Мавпи Федір і Ліма
Пухнасті любощі, або Закохані парочки Луцького зоопарку. ФОТО

Приїхали у звіринець зелені мавпи у 2015 році. Це були перші примати, які знайшли прихисток у зоопарку у Луцьку, після 15-річної перерви. Подарував мавпочок місту Харківський екопарк імені Фельдмана.

«На сьогодні у пари вже є четверо малят. Старші дітки бавлять молодших. У них дуже гарні стосунки», - поділилася Людмила Денисенко.

Рисі Урчик та Марися
Пухнасті любощі, або Закохані парочки Луцького зоопарку. ФОТО

Самка рисі приїхала у Луцьк із Харкова, а самець – із Черкас. Переважно вони знаходяться по різні боки вольєру, адже мають своєрідні характери.

«Це перший такий вид у Луцькому зоопарку. Це молода пара, їм близько 2 років. Як відомо, це рідкісний вид тварин в Україні. За ним дуже цікаво спостерігати», - відзначила директор звіринцю.

Проте це ще не всі парочки звіринцю. Другу половинку тут мають яки, чорні лелеки, страуси, червоні мавпи, круки, рисі, дикобрази.
Пухнасті любощі, або Закохані парочки Луцького зоопарку. ФОТО

Директор Луцького зоопарку каже, що тваринам сумно, коли вони без пари, почасти вони стають агресивними, тож сподівається знайти другу половинку для всіх своїх підопічних. Нині цього найбільше потребує бурий капуцин і червоний папуга ара.
Пухнасті любощі, або Закохані парочки Луцького зоопарку. ФОТО

14 лютого відвідувачам Луцького зоопарку підготували декілька сюрпризів: вхід для Валентин та Валентинів буде безкоштовним, закохані пари зможуть потрапити на територію звіринцю за одним квитком.
Пухнасті любощі, або Закохані парочки Луцького зоопарку. ФОТО

Також працівники зоопарку власноруч зробили 600 троянд, що стали окрасою романтичної фотозони.
Пухнасті любощі, або Закохані парочки Луцького зоопарку. ФОТО

Розмовляла Надія Міщук
Фото - Катерина Приступа
Передрук заборонено.
Пухнасті любощі, або Закохані парочки Луцького зоопарку. ФОТО
Пухнасті любощі, або Закохані парочки Луцького зоопарку. ФОТО
Пухнасті любощі, або Закохані парочки Луцького зоопарку. ФОТО
Пухнасті любощі, або Закохані парочки Луцького зоопарку. ФОТО
Пухнасті любощі, або Закохані парочки Луцького зоопарку. ФОТО
Пухнасті любощі, або Закохані парочки Луцького зоопарку. ФОТО
Пухнасті любощі, або Закохані парочки Луцького зоопарку. ФОТО
Пухнасті любощі, або Закохані парочки Луцького зоопарку. ФОТО
Пухнасті любощі, або Закохані парочки Луцького зоопарку. ФОТО
Пухнасті любощі, або Закохані парочки Луцького зоопарку. ФОТО
Пухнасті любощі, або Закохані парочки Луцького зоопарку. ФОТО
Пухнасті любощі, або Закохані парочки Луцького зоопарку. ФОТО
Пухнасті любощі, або Закохані парочки Луцького зоопарку. ФОТО
Пухнасті любощі, або Закохані парочки Луцького зоопарку. ФОТО
Пухнасті любощі, або Закохані парочки Луцького зоопарку. ФОТО
Пухнасті любощі, або Закохані парочки Луцького зоопарку. ФОТО
Пухнасті любощі, або Закохані парочки Луцького зоопарку. ФОТО
Пухнасті любощі, або Закохані парочки Луцького зоопарку. ФОТО

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Теги: День святого Валентина, любов, Луцький зоопарк, вибір редактора
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