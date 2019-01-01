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Відомий скульптор-квіткар хоче встановити в луцькому парку «Серце кохання»

Відомий скульптор-квіткар хоче встановити в луцькому парку «Серце кохання»
Волинський скульптор Василь Рижук, який уквітчав сотні кілометрів узбіч соняшниками та чорнобривцями, мріє облаштувати у головному парку Луцька нову романтичну локацію – «Серце кохання».

Про це він розповів під час зустрічі з вихованцям і педагогам Палацу учнівської молоді, - йдеться на сторінці гуртка «Юний журналіст» у Facebook.

Відомо, що ще 14 лютого 2006 року така архітектурно-скульптурна локація з'явилася в Чернівцях і стала улюбленим місцем для зустрічей і освідчення закоханих, фотосесій наречених. Проектом Василя Рижука зацікавилися навіть в далекому Дубаї.

Тож скульптор хоче облаштувати романтичну локацію і в Луцьку. Вона складатиметься з двох половинок сердець, які утворюють символічне єднання у шлюбі. А гойдалка із написом «Я тебе кохаю» балансує за участю двох закоханих. І третій тут непотрібний!

Василь Рижук мріє, щоб "Серце кохання" стало новою романтичною локацією для лучан, бо сам творив його у піднесенні почуттів та емоцій. І щиро сподівається, що двох молодих людей поєднає справжня любов.

Відомий скульптор-квіткар хоче встановити в луцькому парку «Серце кохання»
Відомий скульптор-квіткар хоче встановити в луцькому парку «Серце кохання»
Відомий скульптор-квіткар хоче встановити в луцькому парку «Серце кохання»

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Теги: Василь Рижук, Серце кохання, Луцьк
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Коментарі 2
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Нехай Рижук спочатку прибере за собою оті засохлі штурпаки-стовбури від соняшників, шо стоять на узбіччях до сьогодні ! Ялинки після Нового року вже повикидали, а хто буде оті чорні патики з корінням рвати ?
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Їване, а на суботник вийти поприбирати ті штурпаки, слабО? Ви хоч щось для міста зробили, чи ваше лише до своїх дверей?
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