Відомий скульптор-квіткар хоче встановити в луцькому парку «Серце кохання»
Сьогодні, 09:32
Волинський скульптор Василь Рижук, який уквітчав сотні кілометрів узбіч соняшниками та чорнобривцями, мріє облаштувати у головному парку Луцька нову романтичну локацію – «Серце кохання».
Про це він розповів під час зустрічі з вихованцям і педагогам Палацу учнівської молоді, - йдеться на сторінці гуртка «Юний журналіст» у Facebook.
Відомо, що ще 14 лютого 2006 року така архітектурно-скульптурна локація з'явилася в Чернівцях і стала улюбленим місцем для зустрічей і освідчення закоханих, фотосесій наречених. Проектом Василя Рижука зацікавилися навіть в далекому Дубаї.
Тож скульптор хоче облаштувати романтичну локацію і в Луцьку. Вона складатиметься з двох половинок сердець, які утворюють символічне єднання у шлюбі. А гойдалка із написом «Я тебе кохаю» балансує за участю двох закоханих. І третій тут непотрібний!
Василь Рижук мріє, щоб "Серце кохання" стало новою романтичною локацією для лучан, бо сам творив його у піднесенні почуттів та емоцій. І щиро сподівається, що двох молодих людей поєднає справжня любов.
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Про це він розповів під час зустрічі з вихованцям і педагогам Палацу учнівської молоді, - йдеться на сторінці гуртка «Юний журналіст» у Facebook.
Відомо, що ще 14 лютого 2006 року така архітектурно-скульптурна локація з'явилася в Чернівцях і стала улюбленим місцем для зустрічей і освідчення закоханих, фотосесій наречених. Проектом Василя Рижука зацікавилися навіть в далекому Дубаї.
Тож скульптор хоче облаштувати романтичну локацію і в Луцьку. Вона складатиметься з двох половинок сердець, які утворюють символічне єднання у шлюбі. А гойдалка із написом «Я тебе кохаю» балансує за участю двох закоханих. І третій тут непотрібний!
Василь Рижук мріє, щоб "Серце кохання" стало новою романтичною локацією для лучан, бо сам творив його у піднесенні почуттів та емоцій. І щиро сподівається, що двох молодих людей поєднає справжня любов.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
Нехай Рижук спочатку прибере за собою оті засохлі штурпаки-стовбури від соняшників, шо стоять на узбіччях до сьогодні ! Ялинки після Нового року вже повикидали, а хто буде оті чорні патики з корінням рвати ?
Їване, а на суботник вийти поприбирати ті штурпаки, слабО? Ви хоч щось для міста зробили, чи ваше лише до своїх дверей?
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