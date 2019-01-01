Відомий скульптор-квіткар хоче встановити в луцькому парку «Серце кохання»

Волинський скульптор, який, мріє облаштувати у головному парку Луцька нову романтичну локацію – «Серце кохання».Про це він розповів під час зустрічі з вихованцям і педагогам Палацу учнівської молоді, - йдеться на сторінці гуртка «Юний журналіст» у Facebook.Відомо, що ще 14 лютого 2006 року така архітектурно-скульптурна локація з'явилася в Чернівцях і стала улюбленим місцем для зустрічей і освідчення закоханих, фотосесій наречених. Проектом Василя Рижука зацікавилися навіть в далекому Дубаї.Тож скульптор хоче облаштувати романтичну локацію і в Луцьку. Вона складатиметься з двох половинок сердець, які утворюють символічне єднання у шлюбі. А гойдалка із написом «Я тебе кохаю» балансує за участю двох закоханих. І третій тут непотрібний!Василь Рижук мріє, щоб "Серце кохання" стало новою романтичною локацією для лучан, бо сам творив його у піднесенні почуттів та емоцій. І щиро сподівається, що двох молодих людей поєднає справжня любов.