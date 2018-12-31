На Варшавському ринку Луцька через рибу побилися продавець і покупець
Сьогодні, 15:18
На Завокзальному ринку Луцька почубилися продавець і покупець.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці інциденту.
Інцидент трапився вранці у суботу, 16 лютого. Жінка-покупець прийшла в один із контейнерів, де придбала зіпсовану рибу, і хотіла її повернути. Однак згодом вдарила продавчиню в обличчя рибою.
У відповідь продавчиня нанесла удар жінці-покупцю в обличчя. Між ними зчинилася бійка.
У патрульній поліції цю інформацію підтвердили. За словами поліцейських, обидві жінки захотіли написати заяву на притягнення винних до відповідальності. Їх доставили у міськвідділ поліції для з'ясування обставин.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці інциденту.
Інцидент трапився вранці у суботу, 16 лютого. Жінка-покупець прийшла в один із контейнерів, де придбала зіпсовану рибу, і хотіла її повернути. Однак згодом вдарила продавчиню в обличчя рибою.
У відповідь продавчиня нанесла удар жінці-покупцю в обличчя. Між ними зчинилася бійка.
У патрульній поліції цю інформацію підтвердили. За словами поліцейських, обидві жінки захотіли написати заяву на притягнення винних до відповідальності. Їх доставили у міськвідділ поліції для з'ясування обставин.
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