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На Варшавському ринку Луцька через рибу побилися продавець і покупець

На Варшавському ринку Луцька через рибу побилися продавець і покупець
На Завокзальному ринку Луцька почубилися продавець і покупець.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці інциденту.

Інцидент трапився вранці у суботу, 16 лютого. Жінка-покупець прийшла в один із контейнерів, де придбала зіпсовану рибу, і хотіла її повернути. Однак згодом вдарила продавчиню в обличчя рибою.

У відповідь продавчиня нанесла удар жінці-покупцю в обличчя. Між ними зчинилася бійка.

У патрульній поліції цю інформацію підтвердили. За словами поліцейських, обидві жінки захотіли написати заяву на притягнення винних до відповідальності. Їх доставили у міськвідділ поліції для з'ясування обставин.

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Теги: бійка, ринок, Варшавський ринок, Луцьк
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