14-річний хлопець зґвалтував шестикласника та знімав знущання на відео
Сьогодні, 19:46
В одному з українських сіл 22 лютого 14-річний хлопець зґвалтував малолітнього хлопчика, учня шостого класу. Знущання підліток знімав на відео.
Про це на своїй сторінці у Facebook перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін - пише ТСН.
За його словами, до ганебного вчинку, хлопець і сам був жертвою сексуального насильства в сім'ї.
"Жахливий злочин скоїв неповнолітній хлопчина. Коли стали розбиратися в причинах, то встановили, що саме таким чином п`ять років тому самого цього хлопця ґвалтував його рідний батько, який відбуває покарання в місцях позбавлення волі", - йдеться в дописі.
В якому саме селі це сталося Аброськін не уточнив.
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Про це на своїй сторінці у Facebook перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін - пише ТСН.
За його словами, до ганебного вчинку, хлопець і сам був жертвою сексуального насильства в сім'ї.
"Жахливий злочин скоїв неповнолітній хлопчина. Коли стали розбиратися в причинах, то встановили, що саме таким чином п`ять років тому самого цього хлопця ґвалтував його рідний батько, який відбуває покарання в місцях позбавлення волі", - йдеться в дописі.
В якому саме селі це сталося Аброськін не уточнив.
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Коментарі 1
Виродок...Колонія...а потім довічне ув'язнення!!! Потвора малолітня!!!
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