14-річний хлопець зґвалтував шестикласника та знімав знущання на відео

В одному з українських сіл 22 лютого 14-річний хлопець зґвалтував малолітнього хлопчика, учня шостого класу. Знущання підліток знімав на відео.Про це на своїй сторінці у Facebook перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін - пише ТСН.За його словами, до ганебного вчинку, хлопець і сам був жертвою сексуального насильства в сім'ї."Жахливий злочин скоїв неповнолітній хлопчина. Коли стали розбиратися в причинах, то встановили, що саме таким чином п`ять років тому самого цього хлопця ґвалтував його рідний батько, який відбуває покарання в місцях позбавлення волі", - йдеться в дописі.В якому саме селі це сталося Аброськін не уточнив.