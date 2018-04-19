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14-річний хлопець зґвалтував шестикласника та знімав знущання на відео

14-річний хлопець зґвалтував шестикласника та знімав знущання на відео
В одному з українських сіл 22 лютого 14-річний хлопець зґвалтував малолітнього хлопчика, учня шостого класу. Знущання підліток знімав на відео.

Про це на своїй сторінці у Facebook перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін - пише ТСН.

За його словами, до ганебного вчинку, хлопець і сам був жертвою сексуального насильства в сім'ї.

"Жахливий злочин скоїв неповнолітній хлопчина. Коли стали розбиратися в причинах, то встановили, що саме таким чином п`ять років тому самого цього хлопця ґвалтував його рідний батько, який відбуває покарання в місцях позбавлення волі", - йдеться в дописі.

В якому саме селі це сталося Аброськін не уточнив.


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Теги: зґвалтування, учень, дитина
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Коментарі 1
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Виродок...Колонія...а потім довічне ув'язнення!!! Потвора малолітня!!!
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