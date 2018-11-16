На Волині через е-декларацію судили депутата сільради
Сьогодні, 15:17
Депутата Сокільської сільської ради, Рожищенського району судили через те, що він не подав електронну декларацію.
Про це стало відомо з вироку Рожищенського районного суду.
В документі йдеться про те, що обранець громади не задекларував свої статки за 2016 рік.
Відтак, його притягнули до кримінальної відповідальності за статтею Декларування недостовірної інформації.
В судовому засіданні депутат свою провину визнав та засвідчив, що уже подав електронну декларацію за 2016 рік.
Зрештою, вироком Рожищенського районного суду чоловіку призначили покарання у виді 150 годин громадських робіт та позбавили права обіймати виборні посади в органах місцевого самоврядування на 1 рік.
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Про це стало відомо з вироку Рожищенського районного суду.
В документі йдеться про те, що обранець громади не задекларував свої статки за 2016 рік.
Відтак, його притягнули до кримінальної відповідальності за статтею Декларування недостовірної інформації.
В судовому засіданні депутат свою провину визнав та засвідчив, що уже подав електронну декларацію за 2016 рік.
Зрештою, вироком Рожищенського районного суду чоловіку призначили покарання у виді 150 годин громадських робіт та позбавили права обіймати виборні посади в органах місцевого самоврядування на 1 рік.
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