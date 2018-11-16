На Волині через е-декларацію судили депутата сільради

Депутата Сокільської сільської ради, Рожищенського району судили через те, що він не подав електронну декларацію.Про це стало відомо з вироку Рожищенського районного суду.В документі йдеться про те, що обранець громади не задекларував свої статки за 2016 рік.Відтак, його притягнули до кримінальної відповідальності за статтею Декларування недостовірної інформації.В судовому засіданні депутат свою провину визнав та засвідчив, що уже подав електронну декларацію за 2016 рік.Зрештою, вироком Рожищенського районного суду чоловіку призначили покарання у виді 150 годин громадських робіт та позбавили права обіймати виборні посади в органах місцевого самоврядування на 1 рік.