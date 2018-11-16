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На Волині через е-декларацію судили депутата сільради

На Волині через е-декларацію судили депутата сільради
Депутата Сокільської сільської ради, Рожищенського району судили через те, що він не подав електронну декларацію.

Про це стало відомо з вироку Рожищенського районного суду.

В документі йдеться про те, що обранець громади не задекларував свої статки за 2016 рік.

Відтак, його притягнули до кримінальної відповідальності за статтею Декларування недостовірної інформації.

В судовому засіданні депутат свою провину визнав та засвідчив, що уже подав електронну декларацію за 2016 рік.

Зрештою, вироком Рожищенського районного суду чоловіку призначили покарання у виді 150 годин громадських робіт та позбавили права обіймати виборні посади в органах місцевого самоврядування на 1 рік.

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Теги: депутат, Сокіл, сільська рада, декларація, суд
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