вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Чоловік в реанімації: на Волині 15-річний підліток побив атовця

Чоловік в реанімації: на Волині 15-річний підліток побив атовця
Уночі з 2-го на 3-те березня між 15-річним хлопцем та учасником АТО, якому близько 40-ка років, стався конфлікт. Потерпілий чоловік перебуває у важкому стані без свідомості.

До реанімаційного відділення НЦМЛ чоловік потрапив з тяжкими тілесними ушкодженнями. Спочатку не було відомо, хто побив чоловіка і як все сталося. Повідомляє "БУГ".

У коментарі «БУГу» т.в.о.начальника поліції Нововолинського відділення Сергій Галащук розповів, що співробітниками карного розшуку були проведені оперативно-розшукові заходи, оглянуті камери відеоспостереження, що є на вулицях міста, та встановлено особу.

Тілесні ушкодження наніс неповнолітній. Він попросив у чоловіка цигарку, а той у свою чергу відмовив і почав шарпати 15-річного хлопця. Тоді підліток побив атовця.

«Чоловік, учасник АТО, посварився зі своєю співмешканкою та йшов від неї. Хлопець попросив закурити, стався конфлікт. Будуть проводитися експертизи яким чином чоловік отримав тяжкі тілесні ушкодження: внаслідок падіння чи від удару та вирішуватиметься питання по кваліфікації злочину та притягнення до відповідальності», – зазначив Галащук.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: напад, атовець, бійка, конфоікт, реанімація
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
мале гавно дати рокыв 10 строгача
Відповісти
Вибір редактора
Де у Луцьку недорого купити квіти до свята. АДРЕСИ. ФОТО
На «укропівські» фірми, які ремонтували дороги в Луцьку, відкрили кримінал
ТОП-5 вакансій на Волині із зарплатою від 15 до 20 тисяч гривень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Про відоме на Волині ток-шоу «Протилежний Погляд» зняли фільм. ВІДЕО
Сьогодні, 21:30
Чоловік в реанімації: на Волині 15-річний підліток побив атовця
Сьогодні, 21:07
«Промінь» до 8 березня дарує знижку на виставу*
Сьогодні, 20:45
На Волині ще дві громади офіційно перейшли «під крило» ПЦУ
Сьогодні, 20:30
Показали, як створюють благоустрій біля будинків ЖК «Супернова». ФОТО*
Сьогодні, 20:10
Схожі новини
На Волині жорстоко побили резервіста На Волині жорстоко побили резервіста
26 вересень, 2016, 13:18
У Володимирі пиятика закінчилась реанімацією У Володимирі пиятика закінчилась реанімацією
11 квітень, 2016, 14:20
Ціна питання – 10 тисяч гривень: волинському атовцю збирають кошти на пластину Ціна питання – 10 тисяч гривень: волинському атовцю збирають кошти на пластину
Сьогодні, 15:24
У Києві хлопець посеред вулиці вбив сусіда У Києві хлопець посеред вулиці вбив сусіда
05 березень, 09:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Про відоме на Волині ток-шоу «Протилежний Погляд» зняли фільм. ВІДЕО
Сьогодні, 21:30
 0
Чоловік в реанімації: на Волині 15-річний підліток побив атовця
Сьогодні, 21:07
 0
«Промінь» до 8 березня дарує знижку на виставу*
Сьогодні, 20:45
 0
На Волині ще дві громади офіційно перейшли «під крило» ПЦУ
Сьогодні, 20:30
 0
Показали, як створюють благоустрій біля будинків ЖК «Супернова». ФОТО*
Сьогодні, 20:10
 0
Медіа
відео
1/8