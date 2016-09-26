Чоловік в реанімації: на Волині 15-річний підліток побив атовця





До реанімаційного відділення НЦМЛ чоловік потрапив з тяжкими тілесними ушкодженнями. Спочатку не було відомо, хто побив чоловіка і як все сталося. Повідомляє



У коментарі «БУГу» т.в.о.начальника поліції Нововолинського відділення Сергій Галащук розповів, що співробітниками карного розшуку були проведені оперативно-розшукові заходи, оглянуті камери відеоспостереження, що є на вулицях міста, та встановлено особу.



Тілесні ушкодження наніс неповнолітній. Він попросив у чоловіка цигарку, а той у свою чергу відмовив і почав шарпати 15-річного хлопця. Тоді підліток побив атовця.



«Чоловік, учасник АТО, посварився зі своєю співмешканкою та йшов від неї. Хлопець попросив закурити, стався конфлікт. Будуть проводитися експертизи яким чином чоловік отримав тяжкі тілесні ушкодження: внаслідок падіння чи від удару та вирішуватиметься питання по кваліфікації злочину та притягнення до відповідальності», – зазначив Галащук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уночі з 2-го на 3-те березня між 15-річним хлопцем та учасником АТО, якому близько 40-ка років, стався конфлікт. Потерпілий чоловік перебуває у важкому стані без свідомості.До реанімаційного відділення НЦМЛ чоловік потрапив з тяжкими тілесними ушкодженнями. Спочатку не було відомо, хто побив чоловіка і як все сталося. Повідомляє "БУГ" У коментарі «БУГу» т.в.о.начальника поліції Нововолинського відділенняк розповів, що співробітниками карного розшуку були проведені оперативно-розшукові заходи, оглянуті камери відеоспостереження, що є на вулицях міста, та встановлено особу.Тілесні ушкодження наніс неповнолітній. Він попросив у чоловіка цигарку, а той у свою чергу відмовив і почав шарпати 15-річного хлопця. Тоді підліток побив атовця.«Чоловік, учасник АТО, посварився зі своєю співмешканкою та йшов від неї. Хлопець попросив закурити, стався конфлікт. Будуть проводитися експертизи яким чином чоловік отримав тяжкі тілесні ушкодження: внаслідок падіння чи від удару та вирішуватиметься питання по кваліфікації злочину та притягнення до відповідальності», – зазначив Галащук.

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