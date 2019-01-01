Лучанам дадуть півмільйона на ліки





Про це йшлося у четвер, 7 березня, під час засідання виконкому Луцькради.



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Місто отримало 541 140 гривень із державного бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань. Ці кошти спрямують управлінню охорони здоров’я.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцьк отримав субвенцію на відшкодування лікарських засобів.Про це йшлося у четвер, 7 березня, під час засідання виконкому Луцькради.Місто отримало 541 140 гривень із державного бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань. Ці кошти спрямують управлінню охорони здоров’я.

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