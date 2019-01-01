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Лучанам дадуть півмільйона на ліки

Лучанам дадуть півмільйона на ліки
Луцьк отримав субвенцію на відшкодування лікарських засобів.

Про це йшлося у четвер, 7 березня, під час засідання виконкому Луцькради.

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Місто отримало 541 140 гривень із державного бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань. Ці кошти спрямують управлінню охорони здоров’я.

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Теги: Луцьк, ліки, гроші
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